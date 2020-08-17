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LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:00
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LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.

DHA

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MEBLGSOkulöğrenci
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