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LGS başvuru kılavuzu güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu güncelledi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan kılavuzda sınav giriş belgelerinin alımı konusunda da değişiklik yapıldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:39
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LGS başvuru kılavuzu güncellendi

ANKARA - Güncellenen LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda sınav tarihi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü olarak değiştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl tüm öğrencilerin LGS sınavına kendi okullarında gireceği belirtildi. Kılavuzda önemli değişikliklerden birisi sınav giriş belgelerinin alımı konusunda yapıldı. Buna göre, sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp, öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Önceki uygulamada sınav giriş belgeleri, öğrenci ya da veliler tarafından okul müdürlüklerinden teslim alınıyordu. Bir diğer değişiklik ise fotoğraflı kimlik kartı şartı konusunda oldu. 2020 LGS’de adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

LGS SONUÇLARI 16 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Bakanlık açıklamasında, nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi konusuna da açıklık getirildi. Bu durumdaki öğrencilerin velileri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek. Kılavuzda yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da Bakanlığa ait 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklanacak.

DHA

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LGS Başvuru Kılavuzu GüncellendiSınav Giriş Belgesi şartı DeğiştiLGS
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