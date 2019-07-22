Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101327
ALTIN
260.431
DOLAR
5.6710
STERLİN
7.0618
EURO
6.3615
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Maraton heyecanı sona erdi
Maraton heyecanı sona erdi
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Son Dakika
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
İş fırsatları için hemen tıkla!

LGS 1. yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS 1. yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
13 Okunma
LGS 1. yerleştirme sonuçları açıklandı

(DHA)

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları meb.gov.tr internet adresinde açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Sınavsız yerleştirmenin ilk adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirildi. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılan sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulandı. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sonuçlar sınavdan 3 hafta sonra 24 Haziran günü açıklandı. Sonuçların açıklandığı tarihten bir hafta sonra ise yani 1 Temmuz’da tercihler başladı. 12 Temmuz tarihinde ise tercih işlemi sona erdi. LGS tercih sonuçları ya da 2019 lise yerleştirme sonuçları ise an itibariyla adayların erişimine açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LGSYerleştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
Üniversiteye gidecekler için burs verecekler
Üniversiteye gidecekler için burs verecekler
Havacılık sektöründe öğrenciler mezun olmadan iş buluyor
Havacılık sektöründe öğrenciler mezun olmadan iş buluyor
LGS tercih rehberleri, başvuru sürecini hızlandırdı
LGS tercih rehberleri, başvuru sürecini hızlandırdı
6 bin 500 öğrenci yeni hayatlarına adım attı
6 bin 500 öğrenci yeni hayatlarına adım attı
Öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı
Öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı
Şebnem Ferah öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu
Şebnem Ferah öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu
Kadir Has Üniversitesi ile HAVELSAN’dan iş birliği
Kadir Has Üniversitesi ile HAVELSAN’dan iş birliği
Yurtdışı eğitimin yeni tercihi, UKRAYNA!
Yurtdışı eğitimin yeni tercihi, UKRAYNA!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans