KYK kredi ve burs başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 21 Ekim 2019 tarihine kadar E-Devlet üzerinden alınacak. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e giriş yaparak okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin ilgili üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.