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KPSS soru ve cevapları yayınlandı

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 16 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te açıklandı. KPSS soruları ve cevapları açıklamasının ardından ÖSYM, 10 günlük zaman dilimine dikkat çekti.

KPSS soru ve cevapları yayınlandı

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 16 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te açıklandı. KPSS soruları ve cevapları açıklamasının ardından ÖSYM, 10 günlük zaman dilimine dikkat çekti.

16 Temmuz 2019 Salı 18:32
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KPSS soru ve cevapları yayınlandı

ANKARA

ÖSYM'den yapılan KPSS açıklaması şu şekilde;

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DHA

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AnkaraKPSSSoruCevapMEBYayınlandıönce Vatan
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