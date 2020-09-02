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KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının bugün sona ereceği duyuruldu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:58
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KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek

ANKARA - ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziKPSS
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