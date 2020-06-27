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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor.

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:31
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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı
2 milyon 437 bin öğrenci bugün üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter dökecek. 135 dakikalık süreye bu yıl için 30 dakika ilave edildi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar 08.45'ten itibaren sosyal mesafe kurallarına göre bina içlerine alınmaya başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde sınava girecek adaylar okulun bahçesine alınmaya başladı.

NİŞANTAŞI'NDA SINAV HEYECANI

Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde sınava girmek için gelen öğrenciler, okul bahçesine alınırken yakınları dışarıda bekledi. Üniversite adayları sosyal mesafe kuralına uygun olarak tek tek kontrol edilerek sınavın yapılacağı dersliklere alınırken, yakınları da parmaklıklar arkasında onları izledi.

"KORONAVİRÜS OLMASA DAHA İYİ OLURDU"

Sınava girmek için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen öğrenciler içeriye sınav giriş belgeleri kontrol edilerek teker teker alındı. Bazı öğrenciler sınava velileriyle birlikte gelirken bazıları tek gelmeyi tercih etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerin maske taktıkları görüldü. Kartal Belediyesi de okulun önünde velilere ve öğrencilere ücretsiz maskeyle su dağıttı. Sosyal mesafeye dikkat ederek okul bahçesine alınan öğrenciler gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından okulun içerisine alındı.

Sınava annesiyle gelen Can Berk Özdemir, "Koronavirüs olmasa daha iyi olurdu. İnşallah sınav da iyi geçer." şeklinde konuşurken, Burak Yıldız, "Biraz heyecan var. Sınava ikinci girişim. İnternetten yardım alarak, kitaplarla soru çözerek sınava hazırlandım." dedi. Benhem Yediyüzekşir, "Aileler olarak biz de heyecanlıyız. Allah zihin açıklığı versin" diye konuştu.

ANTALYA'DA YUKSEKOGRETIM KURUMLARI SINAVI ICIN SABAH SAAT 08.30'DAN ITIBAREN VELILER VE SINAVA GIRECEK OGRENCILER OKUL ONLERINDE TOPLANMAYA BASLADI. OKUL BAHCELERINDE OGRENCILER SOSYAL MESAFE KURALLARINA GORE SIRAYA GECIYOR. GOREVLILER TARAFINDAN DA SIK SIK UYARILAN OGRENCILER ICERI GIRMEDEN DEZENFEKTAN KULLANIYOR.(FOTO:MEHMET CINAR/ANTALYA-DHA)

ANTALYA'DA YKS HEYECANI

Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Antalya'da saat 08.30'dan itibaren okullara gelen öğrenciler, sıkı önlemlerle sınav salonlarına alınırken, veliler ise okul bahçelerinin dışında bekledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler eşliğinde gerçekleşecek olan YKS'nın ilk oturumu bugün yapılıyor. Ayrıca YKS sınavı boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk oturumu saat 10.15'te başlayan sınav için koronavirüs önlemleri kapsamında velileri ve yakınlarıyla birlikte sınav salonlarına gelen öğrenciler, okulların bahçe kapısından alındı. Yakınları ise dışarıda bekledi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından okul bahçe kapısı girişlerinde öğrenci ve velilere su ve maske dağıtımı yapıldı. Okul önlerinde özellikle velilerin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü. Okul bahçesinden içeri giren öğrenciler ise tek tek uyarıldı. Öğrenciler içeri girerken, velileri ise demir parmaklıklı bahçe kapısında çocuklarını izledi.

Saat 13.00'e kadar sürecek olan sınav için öğrenciler içeriye cep telefonu, çanta, bozuk para, kolye, küpe, pearsing, kalem gibi eşyalarla içeri alınmadı. Hatta su şişelerinin üzerindeki ambalajlar dahi çıkartıldı.

Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı. Ayrıca maske ve ıslak mendil dağıtımı da yapıldı. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı sıraya geçirilerek, okul binalarına girişte kimlik ve sınava giriş belgesi kontrolünden sonra kadın ve erkek polislerin üst arama el dedektörüyle kontrol edildikten sonra sınıflara alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YHTYKSSınavöğrenci
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