Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

Beyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde YKS yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, evrakları kontrol edilerek, üst aramasından geçirildi. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gelen bir öğrenciden, güneş gözlüğünü emanete bırakması istendi. Boran Elaldı, gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçti. Elaldı'yı bir veli ikna ederek alkışlar eşliğinde salona getirdi. Ancak bu sefer de öğrencinin kimliğinin yanında olmadığı anlaşıldı.

"ÇOCUĞUMU YERİNE KOYDUM"

Öğrenciyi ikna edip sınav kapısına getiren Vehbi Yıldırım "Kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar. Gözlüğü bahane ederek gidiyordu, orada görüncü ikna ettim" dedi.

"ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN ZAMAN KAYBI"

Boran Elaldı "Zaten öylesine gelmiştim, girmeyecektim. Üniversite benim için vakit kaybı. İş kuracağım. Eşyaları bırakmam gerekiyormuş. Ben de götürdüm bıraktım eşyaları. Benden 7 lira istediler. Zaten üniversite sınavı için 115 lira verdim. Niye bir daha para veriyorum dedim. Ben de boşverdim gitti. Zaten TYT'ye yetişememiştim. Giriş belgesinde her şey var diye kimliğimi almadım" diye konuştu.

ADAYLARIN ISRARI KAPILARI AÇTIRDI

Avcılar'da bir okulda bahçe kapısının kapatılmasından hemen sonra gelen 2 aday, ısrarlarıyla içeri girmeyi başardı. Sınava girecekleri Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda son ana kadar test çözmeye devam eden 2 kız öğrenci de dikkat çekti. Veliler bahçeden çıkarıldıktan sonra, iki aday kapının açılması için ısrar etti. Görevliler sonunda kapıyı açarak adayları içeri aldı.

1 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI

GAZİANTEP’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelenler, koşarak sınav salonuna gitti. Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için dua etti.

Cumhuriyet Ortaokulu'na sınava girmek için gelen İlknur Çelik, kimliğini evde unuttuğunu fark edip, polis ekiplerinden yardım istedi. Sivil ekipler, Çelik ile birlikte kimliği alarak okula dönü. Sınava girmek isteyen Çelik, 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı.

İlknur Çelik, gözyaşı dökerek, ''Kimliğimi evde unuttum. Polis ağabeylerden yardım istedim, sağ olsunlar beni hızlıca götürüp getirdiler ama 1 dakika geç kaldığım için giremedim, çok üzgünüm'' dedi. (Gaziantep/DHA)

ANKARA'DA YKS'NİN İKİNCİ OTURUM HEYECANI

ANKARA'da binlerce kişi, bugün de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

Başkentte adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sabah erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra sınav giriş belgeleri ile birlikte salonlara alındı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde dua etti. 1 yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar ile aileleri, heyecanlı olduklarını söyledi.

YKS'nin 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. (Ankara/DHA)

POLİS MEMURU, KIZINA DESTEK İÇİN YKS’YE GİRDİ

KARAMAN'da polis memuru Nihat Ermez (47), kızı Sudenaz'a (18) destek olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ermez, ''Amacım, kızıma rakip olmak değil destek olmak'' dedi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Nihat Ermez, üniversite adayı kızı Sudenaz Ermez'e destek olmak için YKS'ye girdi. Ermez, önce Sudenaz'ı ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) gireceği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bıraktı ardından sınava gireceği Sabiha Gökçen Ortaokulu'na geçti. 7'nci sınıf öğrencisi olan Arda adında da oğlu olduğunu söyleyen Nihat Ermez, ''Bugün kızımla birlikte aynı sınava giriyorum. Ben inanıyorum ki benim de sınava girmem kızımı olumlu yönde etkileyecektir. Benim amacım kızıma rakip olmak değil destek olmak. İkimizin de iyi bir puan alacağını tahmin ediyorum'' dedi. (Karaman/DHA)