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Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yemekhane işletme ihalesi

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:54
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Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi, kampüs yemekhanelerinin işletme haklarının verilmesi için ihaleye çıktı. 

Üniversite bünyesindeki Santralistanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerindeki yemekhanelerin işletme hakkının 60 aylığına verilmesi için düzenlenen ihale, açık artırma usulü ile 14 Eylül 2021 tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Işletme IhalesiYemekhaneİstanbul Bilgi Üniversitesi
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