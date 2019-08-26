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İstanbul Valiliği'nden 'zorunlu bağış' ve 'kayıt parası' açıklaması

İstanbul Valiliği, hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden 'zorunlu bağış' ve 'kayıt parası' açıklaması

İstanbul Valiliği, hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:14
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İstanbul Valiliği'nden 'zorunlu bağış' ve 'kayıt parası' açıklaması

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 42'nci maddesi "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır" hükmünü emreder. Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır." hatırlatması yapılarak, "Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında

Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiZorunlu BağuşKayıt Parası
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