İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Alımlar için aranan şartlara, başvuru tarihi, yeri ve zamanı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.