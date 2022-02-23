İpek Lions Dağ Köyündeki Okula 750 kitaplık Kütüphane Kurdu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bursa İpek lions kulübü bu defa bir köy okuluna kütüphane kurdu. 118-K Kadın ve Aile Komitesi Başkanı Nazan Bozan ve İpek Lions kulübünün ortak aktivitesi olan "her köy okuluna bir kütüphane " projesi geçtiğimiz günlerde Orhaneli ' ne bağlı bir dağ köyü olan Çaybaşı ilköğretim okulunda hayata geçirildi. Okul kütüphanesinde yalnızca 40 kitap bulunduğunu öğrendikleri andan itibaren başkan yardımcısı Ayşen Arslan ile faaliyete geçtiklerini belirten Nazan Başkan kısa sürede gönüllülerden topladıkları 750 kitabı Çaybaşı köyü ilköğretim okulu müdürüne teslim ederek, okulun diğer ihtiyaçlari ile ilgili de bilgi aldılar. Taşımalı eğitim sistemi ile hizmet veren okula çevrede bulunan 8 köyden öğrenci geliyor.

Gün sonunda mutlu olduklarını belirten Nazan Bozan ve Ayşen Arslan diğer ihtiyaçlari da en kısa zamanda temin edip okula teslim edeceklerini bildirdiler.