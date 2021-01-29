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İngilizce Öğretmeni Taner Çağlı: Çocuklar İngilizceyi Devlet Okulunda Öğrenecek

Geliştirdiği “kod değiştirme” sistemiyle binlerce kişinin İngilizceyi kolay yoldan öğrenmelerini sağlayan Taner Çağlı, sistemin devlet okullarında müfredata dahil edilmesi için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşen Çağlı, “Pandemi nedeniyle süreç yarıda kaldı. Ancak ‘kod değiştirme’ eğitim sistemine girdiğinde, çocuklar için İngilizce öğrenmek sorun olmaktan çıkacak” dedi.

29 Ocak 2021 Cuma 13:19
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İngilizce Öğretmeni Taner Çağlı: Çocuklar İngilizceyi Devlet Okulunda Öğrenecek

İSTANBUL- Herhangi bir yabancı dilde konuşabilmek, özellikle iş dünyasında önemli bir değer. İngilizce ise evrensel niteliği nedeniyle günümüzde “bilinmesi gereken” bir dil. Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lisede zorunlu İngilizce dersleri olmasına rağmen bu dili öğrenmekte zorluk yaşıyoruz. İngilizce öğretmeni Taner Çağlı, geliştirdiği “kod değiştirme” sistemiyle işte bu soruna çözüm buldu. Çağlı, 2011 yılında kurduğu Dil Mektebi’nde 10 yıl içinde on binlerce kişiye ileri düzeyde İngilizce öğretmeyi başardı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK

“Kod değiştirme” sisteminin okullarda müfredata dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Taner Çağlı, Milli Eğitim Bakanlığı’yla konu hakkında görüştüğünü, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle sürecin tamamlanamadığını açıkladı: “Nasıl ki ilkokula başlayan bir çocuğun okuma yazma öğreneceğinden hiç şüphe duymuyorsak, İngilizce ya da herhangi bir yabancı dili öğreneceğinden de şüphe etmemeliyiz. Bunun için bütün sistem hazır. Hatta hiçbir teknolojiyi kullanmaya gerek yok. ‘Kod değiştirme’yi Türk milli eğitim sistemine gerek bir ana ders gerekse ilk etapta bir seçmeli ders olarak ekletmek istiyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme gerçekleştirdik, ancak araya pandemi süreci girdi. Zaman içerisinde görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

İNGİLİZCE BİR HEDEFSE TÜRKÇE BİR KONUMDUR

“Kod değiştirme”nin Türklere özel geliştirilen bir sistem olduğuna dikkat çeken Taner Çağlı, sistem yalnızca İngilizce değil, herhangi bir yabancı dilin de öğrenilmesini kolaylaştırdığını belirtti: “Çocuk okumayı söktüğü takdirde, ‘kod değiştirme’ sistemi sayesinde herhangi bir dili kolaylıkla öğrenebilir. Çünkü bu işin sırrı zaten Türkçede. Biz Türkçenin matematiği, mantığı ve felsefesi üstüne bir yol haritası çıkardığımız için istediği herhangi bir dili Türkçe üzerinden öğrenebilir. Zaten Milli Eğitim Bakanımız da ‘Türkiye’de İngilizce sorununu Türk öğretmenler çözecektir’ diyerek bizim sistemimizle çok örtüşen ve destekleyen bir açıklama yaptı. Bizim en önemli söylemimiz şu; İngilizce bir hedefse Türkçe bir konumdur. Ve konumunu bilmeyen hedefini bulamaz.”

ÖĞRENMEK İÇİN YILDA 5 MİLYAR DOLAR HARCIYORUZ

Türklerin İngilizce eğitimi için yılda 5 milyar dolar harcadığını dile getiren Taner Çağlı, “Benim hayalim, Türkiye’de İngilizce eğitimine harcanan parayı ve zamanı en aza indirmek. Hatta bu sorunu ortadan kaldırmak. Ülkeyi büyük masraftan kurtaracak bir projenin peşindeyim diyebilirim. Bunu da 1-2 yıl içerisinde başaracağımdan eminim” diye konuştu.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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