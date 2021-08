IMCD’den TEGV aracılığı ile uzaktan eğitime anlamlı destek 

HABER: DİNÇER KARACALAR

• Dünyanın lider özel kimyasal ve gıda bileşenleri şirketi IMCD 25’inci yılında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile çok özel bir projeye imza attı. 6 kıtadaki 54 ülkede 50 bine yakın müşterisine özel kimyasal ve gıda bileşenleri tedariği sağlayan şirket, kuruluşunun 25’inci yılında, bulunduğu ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

• “Creating a World of Opportunity / Yeni fırsatlar dünyasıyaratmak” mottosu ile TEGV ile işbirliği yapan şirket, uzaktan eğitime erişimi sınırlı bölgelerdeki çocuklara 351adet tablet sağladı. IMCD, proje kapsamında ayrıca laboratuvarlarını online olarak açarak, bünyesindeki bilim insanlarının kimya alanında çocuklara eğitim vermesini sağlayacak.

İlaçtan kozmetiğe, inşaattan boya ve plastiğe, tekstilden gıdaya kadar pek çok alanda özel kimyasal ve gıda bileşenlerini Türkiye dahil 54 ülkede 50 bine yakın müşterisine ulaştıran Hollandalı dünya devi IMCD, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile eğitim alanında çok özel bir projeye imza attı.

25’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bulunduğu ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren şirket, Türkiye’de pandemi nedeniyle eğitime erişimde zorluk çeken çocuklara hem tablet dağıtıyor hem de laboratuvarlarını çocuklar için online deneylere açıyor. 17 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, projeyi her yıl katlayarak büyütmeyi amaçlıyor. “Eğitim dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun hakkı” diyen IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, çocukların çağdaş eğitim imkanlarından faydalanması için iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapmasının önemine değindi. Zakuto, “IMCD olarak her alanda olduğu gibi toplumsal meselelerde de ihtiyaç sahiplerine fırsatlar sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle marka vaadimizi sadece iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla sınırlı tutmuyoruz, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda “eğitimde fırsat eşitliği” olarak yansıtıyoruz. Bu nedenle TEGV aracılığı ile uzaktan eğitime erişimi sınırlı olan bölgelerde çocuklara çağdaş eğitim imkanlarından faydalanmasına yönelik projeyi hayata geçirdik. İlk etapta 7 – 11 yaş aralığındaki çocuklara 351 adet tablet dağıtımıgerçekleştirdik. Çocuklar, tabletleri yardımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatının yanı sıra, TEGV’in Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal-Duygusal Öğrenme Etkinliklerinin bulunduğu TEGV uzaktan eğitim platformundan da yararlanacaklar” dedi.

Projeye her yıl katkı sağlamak istiyoruz

TEGV’in sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayançocuklar için kapsamlı ve yenilikçi programlar sunduğunu hatırlatan Zakuto, şöyle devam etti:

“IMCD olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya önem veriyoruz. Bize göre her çocuk eğitim hayatını eşit şartlarda sürdürebilmeli. Bu felsefeden hareketle TEGV’in Yeni Dünya projesine destek olmaya karar verdik. TEGV ile birlikte okul tespiti yaparken öncelikli köy okulları ve dezavantajlı çocukları hedefledik. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında gelecek yıllarda da projeye katkı sağlamak istiyoruz.”

IMCD çalışanları gönüllü oldu, çocuklara online deney imkanı sağlandı

Projenin bir diğer ayağında ise, IMCD çalışanlarının gönüllü olarak TEGV'in Uzaktan Eğitim programına destek olduğunu kaydeden Zakuto, “İstanbul’daki laboratuvarlarımızı online deneyler için çocukların hizmetine açıyoruz. İlk online deneyimizi gerçekleştirdik ve beklediğimizden daha fazla ilgi gördük. Online deneylerimizin devamını getireceğiz. Ayrıca TEGV’in bazı merkezlerinde çocuklarla yüz yüze “Bilim Günü Buluşmaları” dagerçekleştirmeyi planlıyoruz. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden gönüllü olmak isteyenler TGEV çocuklarına deney materyalleri göndererek programa destek olabilecek” dedi.

IMCD’nin bağışı sayesinde 351 çocuk eğitimde geri kalmayacak

TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan ise, “IMCD’nin Yeni Dünya Tablet kampanyamıza yapmış olduğu bağışla, Van/Muradiye, İstanbul, Şırnak/Cizre, Antalya, Siirt/Kurtalan ve Çorum’da köy ilkokullarında okuyan 351 çocuk tabletlerine kavuştu. IMCD’nin bağışı sayesinde bu çocuklar artık TEGV’in ve MEB’in uzaktan eğitim programlarına devam edecek, böylece eğitimlerinde geri kalmamış olacaklar. TEGV olarak, IMCD’ye verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.