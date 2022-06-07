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İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü destekleyince Bakırköy ilçesi 4006 TÜBİTAK projelerinde en öndeki ilçelerden biri oldu

07 Haziran 2022 Salı 14:07
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar

HABER: HAŞİM ALBAYRAK

Bakırköy’de her yerde TÜBİTAK projeleri sergileniyor. Şehit M. Ambar İmam Hatip Ortaokulu proje sergisinde büyük ilgi topladı.

TÜBİTAK 4006projesinde İmam Hatipli kızlar etkinlik sırasında

Bakırköy Şehit Muhammet Ambar İmam Hatip Ortaokulunda “TÜBİTAK 4006 Bilim” fuarı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muhammet Fatih ÇEPNİ, Şube Müdürü Erol Demir ve okul müdürleri tarafından açıldı.

TÜBİTAK 4006 projesinde açılış töreninde Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni ve protokol açılışı gerçekleştiriyor

Okullarda bilim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği kapsamında Bakırköy Şehit Muhammet Ambar İHO tarafından organize edilen bilim fuarında 17 tane proje, 52 tane görevli öğrenci ve 11 tane danışman öğretmen var idi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan ve birbirinden güzel projelerin yer aldığı bilim fuarını gezerek incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, projelerin son derece önemli olduğunun altını çizerek, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve onlara destek olan danışman öğretmenleri tek tek tebrik etti.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni proje alanlarını gezin projeyi yapan öğrencilerden bilgi alıyor.

Amacı matematik korkusu olan öğrencilere matematiği tanıtmak ve matematik hakkındaki olumsuz duygu ve düşünceleri yıkmak olan “Ne Demek Matematikten Korkuyorum!” adlı  ETwinning projemizi bitirdik. Projede emeği geçen Melike Sare KAZAK, Ömer Taha KELEŞ, Said TORUN, Bartu VARDARLI, Umut Etka BİLGİÇ, İsmail Eymen HOCAOĞLU adlı öğrencilerimize Bakırköy Şehit Muhammet Ambar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sayın Ahmet USLU, projenin yürütücülüğünü üstlenen Matematik Öğretmeni İnci AYDIN ÖZHAN tarafından başarı belgesi verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Projede görev alan öğrencilerimizi okul müdürümüz tek tek tebrik ederek, başarılarından ve çabalarından dolayı takdir etti.

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