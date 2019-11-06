Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101144
ALTIN
275.716
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4146
EURO
6.3908
Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor
Red Bull Chess Masters'da elemeler...
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta sahneleniyor
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta...
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli...
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak...
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan ‘kara büyü’ objesi bulundu
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Proje kapsamında merkez USO İlkokulu öğrencileri, sabah ders öncesi MAKÜ öğrencilerinin drama etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Doç. Dr. Kenan Demir ve MAKÜ'lü öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Proje kapsamında merkez USO İlkokulu öğrencileri, sabah ders öncesi MAKÜ öğrencilerinin drama etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Doç. Dr. Kenan Demir ve MAKÜ'lü öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:38
8 Okunma
İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor

BURDUR - MAKÜ Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Etkinlikler sayesinde hem çocukların güzel vakit geçirmesi hem de iletişim becerilerinin gelişmesi sağlıyor. MAKÜ'lü öğrenciler ise üniversitede öğrendiklerini pratiğe dökerek kendilerini öğretmenliğe hazırlıyor.

'ÇOCUK DEMEK OYUN DEMEK'

MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Demir, okullarda çocukların oyunla eğitime alınmadığını, sürekli sıralara oturmak zorunda kaldığını söyledi. "Çocuk demek, oyun demek" diyen Doç. Dr. Demir, MAKÜ Proje Topluluğu ekibi olarak ilkokul öğrencilerini okulun dışına, bahçeye çıkararak eğitsel oyunlarla iletişim becerilerini, tanışma kaynaşma becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Proje topluluğunda eğitim fakültesinin her bölümünden öğrenciler olduğunu anlatan Doç. Dr. Demir, "Öğretmen adaylarımız okullara gelip hem tecrübe kazanıyor hem de öğrencilerin güzel vakit geçirmesini sağlıyor" dedi. MAKÜ Proje Topluluğu olarak geçen yıl 51 proje yaptıklarını belirten Doç. Dr. Demir, "Bu şekilde yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaştık. Ankara, Antalya, Muğla'ya giderek çalışma yaptık. Dolayısıyla öğrencilerimiz üniversitede öğretmenlik adına öğrendiklerini doğrudan doğruya okullarda uyguluyor. Böylelikle öğrendikleri teorik bilgiyi pekiştirmiş oluyor" diye konuştu.

'FAKÜLTEDE ÖĞRETİLENLERİ OKULLARDA UYGULUYORUZ'

MAKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Deniz Kocabaş ise, "Drama liderliği eğitimi alıyorum. Fakültede bize öğretilenleri okullara gelerek öğrencilere uyguluyoruz. Öğrencilerin mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Sınıfta, sırada sadece dinleyerek ders öğrenmek yerine kendileri bir şeyler yapınca çok daha güzel öğrenebiliyorlar" dedi. USO İlkokulu Müdürü Nuri Düden de hayatın kendisinin drama olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz sabahleyin drama etkinliğinden sonra derslere daha zevkle girdi. Bu etkinlik MAKÜ ile işbirliğimizin güzel bir örneğini teşkil ediyor. Üniversite rektörlüğüne, öğrencilerine ve Doç. Dr. Kenan Demir'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Düden, yıl boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini de belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDoç. Dr. Kenan Demirİlkokul öğrencileriDerse Drama Eğitimiyle Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin 500 öğrenciden Ata’ya ziyaret
2 bin 500 öğrenciden Ata’ya ziyaret
Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor
Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor
Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi
KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi
Üniversiteli öğrencilerden meme kanserine karşı ‘sağlıklı yaşam etkinliği’
Üniversiteli öğrencilerden meme kanserine karşı ‘sağlıklı yaşam etkinliği’
MEB'den yeni karne çalışması
MEB'den yeni karne çalışması
BİLGİ QS’te en iyi üniversiteler arasında
BİLGİ QS’te en iyi üniversiteler arasında
“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”
“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”
10 milyon öğrenci için 'e-portfolyo' oluşturuldu
10 milyon öğrenci için 'e-portfolyo' oluşturuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans