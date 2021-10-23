Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Mali sorumluluk sigortası hizmeti alınacaktır
DİCLE EDAŞ İHALE İLANI
Uzman Yardımcısı giriş sınavı ilanı
Uzman Yardımcısı giriş sınavı...
Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Tekniker ve Büro...
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İlk ziyaret eski müdürüne

Habere ulaşmak için tıklayınız...

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:14
8 Okunma
İlk ziyaret eski müdürüne

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan M. Fatih Çepni;  ilk ziyaretini eski müdürünün okuluna yaptı. Araştırmacı yazar olan Gazi Ortaokulu Okul Müdürü Haşim Albayrak, yeni ilçe müdürüne kendi yazdığı mesleki eğitim proje uygulama kitabını takdim etti. 

ÖZEL BÜRO - FATMA SOYDEMİR

Daha önce Fatih Yunus Emre İlköğretim okulunda müdürü olan Haşim Albayrak ile yöneticilik uygulamaları sonucu farklı görevler nedeniyle yolları ayrılan Fatih Çepni ile ilk müdürü, Haşim Albayrak’ın yolları tekrar kesişti Bu kez roller farklıydı. İlk idarecilik deneyimini kazandığı Haşim Albayrak, müdürlük görevine Bakırköy ilçesinde devam ederken oraya ilçe müdürü olarak atanan M. Fatih Çepni, büyük bir saygı göstererek Bakırköy’deki ilk resmi okul ziyaretini eski müdürünün okulu olan Gazi Ortaokulu’na yaptı.

08. 10. 2021 tarihinde göreve başladıktan sonra müdürlüğündeki iş düzenini kendine göre düzelten M. Fatih Çepni, okul ziyaretlerinin ilkini Gazi Ortaokulu’na gerçekleştirdi.  Gazi Ortaokulu’nda daha önceki ilk müdürü tarafından karşılanan M. Fatih Çepni, Bakırköy’deki eğitim kurumlarının genel durumunu anlayabilmek için okulun her birimini inceledi. 

Okuldaki genel durumu oldukça iyi bulan M. Fatih Çepni; Okul öğretmenleri ile yaptığı teneffüs sohbetinde; öğretmenlere iyi okulda olduklarını, sorunların genelde az olduğunu öğrendiğini, Bakırköy’de genelde deneyimli öğretmen ve idarecilerinin olmasının burada eğitim kalitesinin yüksek olmasını sağladığını belirtti.

Daha sonra sınıflara giderek öğrenciler ile de görüşen M. Fatih Çepni, öğrencilerin isteklerini dinledi ve okul müdürüne çözüm önerilerinde bulundu.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni, ayrıca okulun Rehberlik servisine giderek oradaki rehber öğretmen Pınar  Ateşağaoğlu ile de özel olarak görüştü. Bu görüşmede ondan ve ilçedeki diğer bütün rehber öğretmenlerinden bütün olumsuz bağımlılıklar ile ilgili çalışmalar yapmalarını istedi. Kendisi daha önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışırken bu bölüme baktığını ve çok iyi hizmetler ürettiklerini hatta şimdiki okul müdürü Haşim Albayrak’ın öğrencileri ile birlikte yaptığı bağımlılık ve tiyatro faaliyetlerinin İstanbul’un genelinde uygulanması için gayret gösterdiklerini ve birkaç ilçe öğrencilerine bu oyunu gösterdiklerini  fakat zaman yetmediği için tüm ilçelerin istifade edemediklerini ve eğitim öğretim sezonu bittiğinden öğrencilerin mezun olduklarını onun için yeni yapılacak tiyatro etkinliklerini beş ve altıncı sınıflardan başlanması gerektiğini söyledi. Mesajı alan okul müdürü hemen yeni bir tiyatro çalışmalarına başladı.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüM. Fatih ÇepniGazi OrtaokuluHaşim Albayrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çalgılarımızı Tanıyalım Sergisi’ açıldı
‘Çalgılarımızı Tanıyalım Sergisi’ açıldı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
2021-YKS 2'nci ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-YKS 2'nci ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Özer: Meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, yüzde 50 arttı
Bakan Özer: Meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, yüzde 50 arttı
Eğitim aksamasın diye kapı kapı dolaşıyorlar
Eğitim aksamasın diye kapı kapı dolaşıyorlar
YKS 2’nci ek yerleştirme dönemi başladı; 230 bin boş kontenjan var
YKS 2’nci ek yerleştirme dönemi başladı; 230 bin boş kontenjan var
Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor
Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor
Bakan Özer: Yükseköğretime erişim kolaylaştı
Bakan Özer: Yükseköğretime erişim kolaylaştı
Diriliş Eğitim Sendikası’na ziyaretler artıyor  
Diriliş Eğitim Sendikası’na ziyaretler artıyor  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma