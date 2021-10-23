İlk ziyaret eski müdürüne

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan M. Fatih Çepni; ilk ziyaretini eski müdürünün okuluna yaptı. Araştırmacı yazar olan Gazi Ortaokulu Okul Müdürü Haşim Albayrak, yeni ilçe müdürüne kendi yazdığı mesleki eğitim proje uygulama kitabını takdim etti.

ÖZEL BÜRO - FATMA SOYDEMİR

Daha önce Fatih Yunus Emre İlköğretim okulunda müdürü olan Haşim Albayrak ile yöneticilik uygulamaları sonucu farklı görevler nedeniyle yolları ayrılan Fatih Çepni ile ilk müdürü, Haşim Albayrak’ın yolları tekrar kesişti Bu kez roller farklıydı. İlk idarecilik deneyimini kazandığı Haşim Albayrak, müdürlük görevine Bakırköy ilçesinde devam ederken oraya ilçe müdürü olarak atanan M. Fatih Çepni, büyük bir saygı göstererek Bakırköy’deki ilk resmi okul ziyaretini eski müdürünün okulu olan Gazi Ortaokulu’na yaptı.

08. 10. 2021 tarihinde göreve başladıktan sonra müdürlüğündeki iş düzenini kendine göre düzelten M. Fatih Çepni, okul ziyaretlerinin ilkini Gazi Ortaokulu’na gerçekleştirdi. Gazi Ortaokulu’nda daha önceki ilk müdürü tarafından karşılanan M. Fatih Çepni, Bakırköy’deki eğitim kurumlarının genel durumunu anlayabilmek için okulun her birimini inceledi.

Okuldaki genel durumu oldukça iyi bulan M. Fatih Çepni; Okul öğretmenleri ile yaptığı teneffüs sohbetinde; öğretmenlere iyi okulda olduklarını, sorunların genelde az olduğunu öğrendiğini, Bakırköy’de genelde deneyimli öğretmen ve idarecilerinin olmasının burada eğitim kalitesinin yüksek olmasını sağladığını belirtti.

Daha sonra sınıflara giderek öğrenciler ile de görüşen M. Fatih Çepni, öğrencilerin isteklerini dinledi ve okul müdürüne çözüm önerilerinde bulundu.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni, ayrıca okulun Rehberlik servisine giderek oradaki rehber öğretmen Pınar Ateşağaoğlu ile de özel olarak görüştü. Bu görüşmede ondan ve ilçedeki diğer bütün rehber öğretmenlerinden bütün olumsuz bağımlılıklar ile ilgili çalışmalar yapmalarını istedi. Kendisi daha önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışırken bu bölüme baktığını ve çok iyi hizmetler ürettiklerini hatta şimdiki okul müdürü Haşim Albayrak’ın öğrencileri ile birlikte yaptığı bağımlılık ve tiyatro faaliyetlerinin İstanbul’un genelinde uygulanması için gayret gösterdiklerini ve birkaç ilçe öğrencilerine bu oyunu gösterdiklerini fakat zaman yetmediği için tüm ilçelerin istifade edemediklerini ve eğitim öğretim sezonu bittiğinden öğrencilerin mezun olduklarını onun için yeni yapılacak tiyatro etkinliklerini beş ve altıncı sınıflardan başlanması gerektiğini söyledi. Mesajı alan okul müdürü hemen yeni bir tiyatro çalışmalarına başladı.