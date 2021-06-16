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"Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:12
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"Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilere seslenerek, "Bu sene biraz zor geçti. Farkındayım ama inşallah önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Ama tabii ki sizlerden beklentilerim var. Bir defa hayal kurmaktan hiç vazgeçmemelisiniz" dedi.

Bakan Selçuk, video konferans yoluyla Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen 'Okuma Bayramı'na katıldı. Bakan Selçuk, faaliyete katılıp, öğrenciler ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Programın düzenlenmesi nedeniyle yetkililere teşekkür eden Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız okullu oldular ve okumayı yazmayı öğrendiler. Covid-19 salgını nedeniyle okullar her zaman açık olmadığı halde öğretmenlerimizin büyük gayretiyle birinci sınıfın hakkını verdiler ve okur-yazar hale geldiler. Bugün de sizlerin bu başarısını kutlamak için buradayız. Siz okuma bayramı yapıyorsunuz ben de sizin bu gününüz de yanınızda olmak istedim. Aileniz, öğretmenleriniz, müdürleriniz ve burada hepimiz el ele verip beraber çalışıyoruz ve sizin başarınız için geleceğiniz için gayret gösteriyoruz" dedi.

'HAYAL KURMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEMELİSİNİZ'

Selçuk, çocuklar mutlu olduğunda kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirterek, "Siz sağlıklı olduğunuz da biz yine çok mutlu oluyoruz. O yüzden de sizlerin mutluluğu çok önemli. İstiyoruz ki hep yüzünüz gülsün. Mutlu olun ve oyunla, coşkuyla hareket edin. Sizlerin her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendiğinizin farkındayız. Biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene biraz zor geçti. Farkındayım ama inşallah önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Ve inşallah güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız. Ama tabi ki sizlerden beklentilerim var. Bir defa hayal kurmaktan hiç vazgeçmemelisiniz. Doğayı tanımak, insanları tanımak, çevrenizde olup bitenlere karşı duyarlı olmak ve çevremizi kirletmemek; bu anlamda sizlerin bilinçli olduğunun farkındayım. Bu konuda daha çok gayret etmenizde yarar var diye düşünüyorum" diye konuştu.

'KARARLI OLURSANIZ HAYATTA DAHA MUTLU OLURSUNUZ'

Selçuk, çocuklara çok kitap okumaları önerisinde bulunarak, "Ertelemeyin; işinizi bugün yapın. Kitap okumak çok önemli. Ve size 'Arkadaş' kitaplarının baskısı yapılıyor şimdi. Hepinize bu kitaptan göndereceğiz. Yaz tatilinde bunları okuma fırsatınız olacak. Hepinizin evine bu kitaplardan gidecek. Oyun oynamayı seviyorsunuz. Çokta iyi ediyorsunuz. Oyun oynamak gerçekten benim de çocukken çok sevdiğim ve hala daha bu yaşımda bazı oyunlara devam ettiğim bir durum. Oyun oynamaktan asla vazgeçmeyin. Büyüklerinizle de sohbet edin. Büyüklerinizi telefonla arayın. Hal hatır sorun. 'Nasılsınız' deyin. Bunlar çok önemli. Resim yapabilirsiniz. Bir enstrüman öğrenmeye çalışabilirsiniz. O yüzden de hep kendinizi geliştirmeye çalışın. Sabırlı olmanız çok önemli. Sabırlı olursanız, kararlı olursanız gerçekten hayatta daha mutlu olursunuz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukİlkokul öğrencileriHayat Kurmak
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