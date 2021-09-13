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“Havacılık sektörü toparlandı; gençlerin ilgisi arttı”

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:25
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“Havacılık sektörü toparlandı; gençlerin ilgisi arttı”

İSTANBUL - Birçok sektörü etkileyen pademi koşullarının havacılık sektörünü de doğrudan etkilediğini belirten Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim Süzer haziran ayı itibariyle sektörün toparlandığını ve gençlerin havacılık yönetimi bölümüne ilgilerinin arttığını söyledi. 

Türkiye’de 200 bin kişinin havacılık sektöründe istihdam edildiğini aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim Süzer, “Havacılık, farklı kültürleri tanıma olanağı ile her an kendini geliştirmeye ve güncellemeye uygun bir disiplindir. Dünyada 34 milyon, ülkemizde de 200 bin çalışan istihdam etmektedir. En son teknoloji kullanımı ile iş ve hizmet üreten sektör, ülkemizde her yıl yüzde 5 büyüme kaydetmektedir. Bu verinin ışığında bu yıl da 10 bin yeni çalışana ihtiyaç duyulacağı söylenebilir. Maddi imkanları da görecek olursak diğer sektörlere nazaran daha cazip görülmektedir. Yanı sıra emekli olan ve ayrılan çalışanları da hesaba katarsak sektörde her daim entelektüel sermaye ihtiyacı var olacaktır” dedi.
 

“ÜNİVERSİTE OLARAK KARİYER FIRSATI SUNUYORUZ”

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim Süzer üniversite olarak öğrencilerine sağladıkları fırsatları ise şöyle sıraladı:

“İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Programında eğitim gören öğrencilerimiz, havacılık sektörünün farklı alanlarında tecrübe sahibi akademisyenlerden ders almanın ayrıcalığını yaşayarak havacılık camiasına adım atma fırsatını yakalıyorlar. İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programlarından yararlanabilirler. Verilen sertifikalar, mevzuat güncellemelerine uygundur. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda gerek duyulan donanıma sahip olup profesyonel iş yaşamlarına geçiş yapabilir. Havacılık Yönetimi Bölümü lisans öğretim programına kaydolan öğrencilerimiz, üniversitemizdeki diğer lisans bölümlerinden eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler. Yan dal olanaklarıyla öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirip yeterliliklerini sertifika ile belgeleyebilme ayrıcalığına sahip oldukları gibi lisans eğitimlerine devam ederken eş zamanlı RumeliSEM Uçuş Okulunda eğitimlerine devam ederek Lisans Diplomalarını alırken Havayolu Nakliye Pilot Lisansına da sahip olabilirler.”

“HAVACILIK DIŞINDA ŞİRKETLERDE DE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞABİLİRLER”

Bölümden mezun olan öğrencilerin iş olanakları ile ilgili de bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim Süzer, “Üniversitemizin Havacılık Yönetiminden mezun olan öğrencilerimiz, Türk Hava Yolları, özel havayolu işletmeleri, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekler ve sektörün ana işletmelerinde görev yapabilirler” diye konuştu.

Mezunların işletme mezunlarının görev yapabildiği birçok alanda da istihdam edilebildiğini belirten Süzer, "Bölümün yönetim odaklı oluşu ve içerdiği eğitimler sayesinde, Havacılık Yönetimi programı mezunları, kendi alanlarının dışına da çıkabilecek ve havacılık sektörü dışındaki diğer şirketlerde de yönetici olarak çalışabilme avantajına sahiplerdiler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havacılık SektörüGençlerin Ilgisi
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