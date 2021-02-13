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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

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13 Şubat 2021 Cumartesi 11:42
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin ilgili maddeler gereğince Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Sözleşmeli personel alımı için aranan genel ve özel şartlar ile başvuru süresiyle birlikte diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.02.2021 12:12
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay MKÜSözleşmeli Personel
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