Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bazı akademik birimleri için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, son başvuru tarihi: 31.05.2021 olan öğretim elemanı alımıyla ilgili ön değerlendirme 09.06.2021 tarihinde, Giriş Sınavı ise 16.06.2021’de yapılacak.

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