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Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı

Avrupa Kalite Etiket Ödülü Bakırköy Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine… Ferda Mert adlı İngilizce öğretmeni öğrencileri ile birlikte uluslararası başarıya imza attılar...

07 Haziran 2022 Salı 14:04
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı

HABER: HAŞİM ALBAYRAK

Prof. Dr.  Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler  Lisesi’nde  düzenlenen E-Twinning  ödül töreninde Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla E-Twinning okul koordinatörlerine sertifikaları verildi.

Bakırköy GaziOkulu 8C öğrencileri ile beraber yürütülen BeInYou adlı E-Twinning projesi hem ulusal kalite etiketi hem de Avrupa kalite etiket ödülüne layık görülmüştür. Proje; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Believe in Yourself andJustSpeakSpeak (Kendine İnan ve Sadece Konuş) adlı projenin E-Twinning ayağını oluşturdu. Projenin amacı “öğrencilerin yabancı dilde kendilerine güvenerek konuşabilmelerine olanak sağlamak ve aynı zamanda medya okuryazarlığı, e-güvenlik ve dezenformasyon konularında bilgilendirme ve farkındalık kazandırmak” idi. Avrupa’dan ve Türkiye’den toplam on ortakla proje yürütüldü. 

Proje süresince, Pandemi dolayısıyla öğrencilere çevrimiçi İngilizce seminerler,  medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla ilgili etkinlikler ile farklı şehirlerden ülkelerden gelen öğrenciler ile Gazi Ortaokulunun öğrencilerini bulaştırma fırsatı yakalandı. Bu proje süresince öğrenciler; Web2.0 araçlarını kullanarak E-Twinning platformu üzerinde çalışmalarını paylaştılar.

Gazi Ortaokulu öğrencileri; Doruk Mergen, Eylül Türkyılmaz, Özge Seçkin, Şevket Yiğit Kaya, Melek Rüya Doğar ve Zeynep Sude Demirel Proje boyunca hem İngilizce bilgilerini kullanıp hem de yaratıcı ürünlerle projeye katkı sağladılar. Gazi Ortaokulu E-Twinning Kulübü olarak yapılan altıncı projemizden ödül almak öğrencilerimizi çok mutlu etti ve yeni projeler için çalışmaya olan istekleri arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Ortaokulu
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