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Farkındalık Okulu’nda eğitimler devam ediyor

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Farkındalık Okulu’nda eğitimler devam ediyor

Habere ulaşmak için tıklayınız...

01 Eylül 2019 Pazar 18:19
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Farkındalık Okulu’nda eğitimler devam ediyor

HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Farkındalık Okulu’nda eğitimler sürüyor. Verimli geçen eğitimde; bio enerji, çakra açılımları ve pandül eğitimi yapıldı. Farkındalık Okulu’nda sürpriz projeler yer alıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Farkındalık OkuluFunda Akosman Erman
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