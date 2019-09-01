Farkındalık Okulu’nda eğitimler devam ediyor

HABER MERKEZİ / İSTANBUL
Farkındalık Okulu’nda eğitimler sürüyor. Verimli geçen eğitimde; bio enerji, çakra açılımları ve pandül eğitimi yapıldı. Farkındalık Okulu’nda sürpriz projeler yer alıyor.
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HABER MERKEZİ / İSTANBUL
Farkındalık Okulu’nda eğitimler sürüyor. Verimli geçen eğitimde; bio enerji, çakra açılımları ve pandül eğitimi yapıldı. Farkındalık Okulu’nda sürpriz projeler yer alıyor.
Önce Vatan Gazetesi