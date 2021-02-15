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Eskişehir'de okullara kar engeli

Eskişehir’de dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim, valilik kararıyla 1 gün ertelendi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:14
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Eskişehir'de okullara kar engeli

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de gece yarısı başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü. Kent beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Eskişehir Valiliği’nde yapılan açıklamada, okulların bugün açılmasının planladığı, ancak kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve Kuran kurslarında yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildi” denildi.

TURUNCU UYARI YAYINLANDI

Meteoroloji 3’ncü Bölge Müdürlüğü ise kar yağışının etkili olması beklenen kent geneli için ‘turuncu uyarı’ yayınladı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması istenen açıklamada, “Zaman zaman tipi şeklinde yoğun kar yağışı yağması bekleniyor. 1 hafta etkili olacak olan buzlanma ve don olayı nedeniyle dikkatli olunması ve tedbir alınması gerekmektedir” denildi.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği kentte gün boyu karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri araç sürücülerini, takip mesafesine dikkat ederek, kar lastiği ile yola çıkmaları konusunda uyardı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirOkulKar Engeli
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