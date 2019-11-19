Engelsiz Üniversite yeni sezona hazır

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan “Engelsiz Üniversite” ikinci yılına merhaba dedi. Engelsiz Üniversite’nin 2019-2020 dönemi eğitim planını hazırlamak için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda toplantı düzenlendi.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliği yaptığı programa İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki Eczacılık, İletişim, Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Tıp, Uluslararası Tıp, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinden dekan, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri katıldı.

ENGELLİLER SARAYI'NIN YAPIMI TAMAMLANDI

Engellilerin sosyal hayatlarını idame ettikleri hiçbir sosyal alan olmadığını görünce Engelliler Sarayı’nı yapmaya karar verdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Feyzullah Kıyıklık başkanımız döneminde buranın yapımına başlamıştık benim dönemimde tamamladık. Burayı yaparken yurt içi ve yurt dışında engellilerle alakalı yapılan hizmetlerin tamamını dosyaladık ve bunların tamamının bir arada olduğu bir konsepti hayata geçirdik. Burada yüzme havuzundan spor salonuna ve kekeme kursundan atölyelere kadar engellilerin yararlı zaman geçireceği yerler var. Üniversitelerle projeler yapıyoruz. Diyaliz servisimiz ve rehabilitasyon merkezimiz de bulunuyor. Her türlü tedaviyi yapıyoruz” dedi. Çağırıcı, Avrupa Şampiyonluğu bulunan tekerlekli atletizm takımı ile Süper Lig’de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılarından övgüyle bahsetti.

KURSİYERLERE İŞ BULMA İMKANI SAĞLAYACAK SERTİFİKALAR VERİLİYOR

Engelsiz Üniversitesinin 2.yılında eğitim, hukuk, mimarlık, iletişim, sağlık, yönetim branşlarında kısa filmden radyo spikerliğine, hukuk kulübünden beslenmeye, fizyoterapiden rehabilitasyona konuşma terapisinden İngilizceye farklı kategorilerde çalışmalar yapılacak. Bu sayede hukuk eğitimi alan engelliler haklarını öğrenirken İletişim okuyanlar da kendilerini geliştirecek. Üniversiteli öğrenciler de stajlarını engelsiz üniversitede yapma fırsatına sahip olacak. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere de iş bulma imkanını genişletecek sertifikalar verilecek. Yapılan sunumda davetlilere Bağcılar Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür, sosyal alanlarda engellilere yönelik yapılan hizmetleri görüntülü olarak anlatıldı. Sunumun ardından da akademisyenler ile belediye yöneticileri arasında yeni dönemin eğitim planı üzerine görüş alışverişi yapıldı. Programın sonunda akademisyenler, Engelsiz Üniversite hizmetinin verileceği atölyeleri gezdi.