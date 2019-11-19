Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106864
ALTIN
269.839
DOLAR
5.7189
STERLİN
7.4064
EURO
6.3296
Çorum'da yol çalışması sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu
Çorum'da yol çalışması sırasında 2...
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling...
Engelsiz Üniversite yeni sezona hazır
Engelsiz Üniversite yeni sezona hazır
"Fazla kiloların sebebi uykusuzluk olabilir"
"Fazla kiloların sebebi uykusuzluk olabilir"
Manisa FK kale gibi
Manisa FK kale gibi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Engelsiz Üniversite yeni sezona hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla açılan Türkiye’nin ilk engelsiz üniversitesi yeni sezon eğitim planı hazırlandı. 2019-2020 eğitim – öğretim döneminde engelliler ile akademisyenlerin ortaklığıyla hukuktan sağlığa kadar farklı branşlarda akademik çalışmalar yapılacak.

Engelsiz Üniversite yeni sezona hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla açılan Türkiye’nin ilk engelsiz üniversitesi yeni sezon eğitim planı hazırlandı. 2019-2020 eğitim – öğretim döneminde engelliler ile akademisyenlerin ortaklığıyla hukuktan sağlığa kadar farklı branşlarda akademik çalışmalar yapılacak.

19 Kasım 2019 Salı 11:52
3 Okunma
Engelsiz Üniversite yeni sezona hazır

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan “Engelsiz Üniversite” ikinci yılına merhaba dedi. Engelsiz Üniversite’nin 2019-2020 dönemi eğitim planını hazırlamak için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda toplantı düzenlendi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliği yaptığı programa İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki Eczacılık, İletişim, Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Tıp, Uluslararası Tıp, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinden dekan, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri katıldı.

ENGELLİLER SARAYI'NIN YAPIMI TAMAMLANDI

Engellilerin sosyal hayatlarını idame ettikleri hiçbir sosyal alan olmadığını görünce Engelliler Sarayı’nı yapmaya karar verdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Feyzullah Kıyıklık başkanımız döneminde buranın yapımına başlamıştık benim dönemimde tamamladık. Burayı yaparken yurt içi ve yurt dışında engellilerle alakalı yapılan hizmetlerin tamamını dosyaladık ve bunların tamamının bir arada olduğu bir konsepti hayata geçirdik. Burada yüzme havuzundan spor salonuna ve kekeme kursundan atölyelere kadar engellilerin yararlı zaman geçireceği yerler var. Üniversitelerle projeler yapıyoruz. Diyaliz servisimiz ve rehabilitasyon merkezimiz de bulunuyor. Her türlü tedaviyi yapıyoruz” dedi. Çağırıcı, Avrupa Şampiyonluğu bulunan tekerlekli atletizm takımı ile Süper Lig’de mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılarından övgüyle bahsetti.

KURSİYERLERE İŞ BULMA İMKANI SAĞLAYACAK SERTİFİKALAR VERİLİYOR

Engelsiz Üniversitesinin 2.yılında eğitim, hukuk, mimarlık, iletişim, sağlık, yönetim branşlarında kısa filmden radyo spikerliğine, hukuk kulübünden beslenmeye, fizyoterapiden rehabilitasyona konuşma terapisinden İngilizceye farklı kategorilerde çalışmalar yapılacak. Bu sayede hukuk eğitimi alan engelliler haklarını öğrenirken İletişim okuyanlar da kendilerini geliştirecek. Üniversiteli öğrenciler de stajlarını engelsiz üniversitede yapma fırsatına sahip olacak. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere de iş bulma imkanını genişletecek sertifikalar verilecek. Yapılan sunumda davetlilere Bağcılar Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür, sosyal alanlarda engellilere yönelik yapılan hizmetleri görüntülü olarak anlatıldı. Sunumun ardından da akademisyenler ile belediye yöneticileri arasında yeni dönemin eğitim planı üzerine görüş alışverişi yapıldı.  Programın sonunda akademisyenler, Engelsiz Üniversite hizmetinin verileceği atölyeleri gezdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Üniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye 500 Moğolistan gencine eğitim veriyor
Türkiye 500 Moğolistan gencine eğitim veriyor
İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu
İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu
Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Harran Üniversitesi'nde toplu istifa
Harran Üniversitesi'nde toplu istifa
İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
2 bin 500 öğrenciden Ata’ya ziyaret
2 bin 500 öğrenciden Ata’ya ziyaret
Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor
Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor
Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi
KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans