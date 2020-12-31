"En İyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü"

HABER: MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Farhat Huseynov, II. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi’nde en iyi sözel bildiri dalında birincilik kazandı.

BURSA - II. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 17-19 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlendi. Kongrede sözlü bildiri sunumu gerçekleştiren BUÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Farhad Huseynov, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Dok. Öğr. Gör. Havva Tezcan Ünlü, Prof. Dr. Gülşah Çeçener ve Prof. Dr. Ünal Egeli ile birlikte yürüttükleri, Trastuzumab ile Tedavi Edilen HER2 Pozitif Meme Kanseri Hastalarında PIK3CA Mutasyonlarının İlaç Yanıtı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi adlı çalışma ile Kongre Ödül Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanı’nda en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görüldü.