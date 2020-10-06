EĞİTİM YUVALARI RENKLENİYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ



Projeyi Ahmet Güneştekin ile beraber yakından takip ediyorum ve bu projeyle okulların yeniden can bulduğunu gördükçe yarınlar için umutlarım güç kazanıyor. Babamın kulağıma küpe ettiğim şu sözünü hiçbir zaman unutmuyorum ‘Bizler geleceği çocuklarımıza nasıl inşa edersek onlar da hayatı öyle yaşarlar.’’ Ve şimdi de kendisi de bu güzel ve anlamlı projenin bir parçası. Hemen her fırsatta sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve doğduğu coğrafya’ya yardım elini uzatan usta sanatçı Ahmet Güneştekin bir grup öğretmenin balşattığı iyilik fitilini yakarak dev bir alev topuna dönüştürdü. Batman’ın Kozluk ilçesinde Öğretmen Murat Işık ve bir grup gönüllü eğitimcilerin balşattığı ‘Köy okullarını boyatıyoruz’ projesi büyüyor. Usta sanatçı Ahmet Güneştekin’in boya desteğinde bulunduğu duyarlı öğretmenler, bu kez Yayalar Köyü Okçular mezrasındaki ilkokul binasını boyadı.

AHMET GÜNEŞTEKİN BOYA DESTEĞİNİ SAĞLIYOR



Hedeflerinin 20 köy okulunu boyatmak olduğunu ifade eden Işık, şöyle devam etti: “Bu okullarımızın boyamasında usta sanatçı Ahmet Güneştekin ve Jotun boya destek sağlıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İkinci okulumuz olan Yayalar Okçular Köyü ilkokulunu boyatıyoruz. Okulun rengarenk bir görünümü kavuşması için gönüllü öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Şu anda 25 kişilik bir ekibiz. Müsait olan arkadaşlarımızla boyamızı alıp okulları boyatıyoruz. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Öğretmenlerin boya yaptığını gören diğer meslektaşlarımız da bu çalışma grubuna katılmak istiyor. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü biz değişimin öğretmenle başladığına inanıyoruz. İlçedeki tüm öğretmenlerin projeden etkilendiğini görüyoruz ve bize destek sağlıyorlar, tam da istediğimiz olay budur. Projemize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor. Okulların boya ihtiyacı listesini onlara danışarak hazırlıyoruz.”dedi.

“OKULUMUZ YENİ BİR SİMAYA KAVUŞTU”



Batman’ın Kozluk ilçesi Okçular mezrasında oturan Yayalar köyü muhtarı Mehmet Zeki Karataş bu değerli projenin bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Bizler eğitime çok değer veriyoruz. Çocuklarımız okusun değiştirmeye gücümüzün yetmediği herşeyi onlar değiştirsin refah dolu bir dünya inşa etsin çabası içerisindeyiz. Bu projede öncelikle sanatçı Ahmet Güneştekin’e ve emeği geçen tüm öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim köyün öğretmeni de kadın. Okula ilk geldiğinde okulun görünümünden şikayetçiydi. Ancak bu hafta sonu okulumuzun yeniden boyanmasıyla yeni bir yüze kavuştu. Pazartesi günü öğretmeniz geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaşacak. Gerçekten bu öğretmenlerin hakkı ödenmez. Gönüllü bir grup öğretmen sayesinde 5 yıl aradan sonra ilk kez boya fırçası okul binasına değdi. Bu oluşuma destek verenlere de çok teşekkür ederim” diye konuştu.