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Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı

İngiltere’de düzenlenen ve dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT fuarında, Bahçeşehir Koleji’nde üretilen teknolojik ürünler tanıtıldı. Öğrenciler tarafından tanıtılan hidrolik kol, geri dönüşüm filament, solar panel ve çok sayıda farklı teknolojik ürün fuarın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı.

Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı

İngiltere’de düzenlenen ve dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT fuarında, Bahçeşehir Koleji’nde üretilen teknolojik ürünler tanıtıldı. Öğrenciler tarafından tanıtılan hidrolik kol, geri dönüşüm filament, solar panel ve çok sayıda farklı teknolojik ürün fuarın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:43
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Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı

İSTANBUL - Londra'da 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen BETT fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda 146 ülkeden yaklaşık bin şirket bir araya geldi. Bahçeşehir Kolejleri Teknoloji Birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel ve çok sayıda farklı teknolojik ürün fuarın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Eğitim" oturumunda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz önemli açıklamalarda bulundu.

“YAPAY ZEKA TEMELLİ ÖĞRENME PLATFORMU’NU TANITMAYA BAŞLADIK”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, BETT Fuarının özellikle eğitim teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hemen sağ tarafımızda Google, sol tarafımızda Microsoft, arka tarafta Apple ve bunlara alt yazılım desteği veren binlerce yazılım firması burada. Önümüzdeki 200 sene içerisinde eğitim sektöründe teknolojik alanda ne gibi gelişmelerin olacağını merak eden bir insan buraya gelerek ne olup, ne biteceğini çok güzel bir şekilde görür. Üniversitemizin önderliğinde kolej olarak son iki yıldır bu fuara katılıyoruz. Daha önceleri gelişmeleri takip ediyorduk, ülkemize getirmeye çalışıyorduk. Artık kendi AR-GE departmanımızla, Teknopark’taki kendi öğretmenlerimiz ile geliştirdiğimiz Yapay Zeka Temelli Öğrenme Platformu’nu tanıtmaya başladık. İnşallah fuar sonuna kadar da ihraç etme imkanımız olacak”  

“EĞİTİM BİR SEKTÖRDÜR, ENDÜSTRİDİR”

Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan ciddi bir ilgi olduğunu kaydeden Yücel, “Türkiye’de sadece sınav sistemi var zannediliyor.  Uzak Doğu'da belki de bizde olduğundan daha katı sınav sistemi var. Eğitim sistemimizi tanıttığımızda çok beğendiler ve kendi eğitim sistemlerine nasıl entegre edeceklerini sordular. Nitekim Türkiye’de eğitim alanında da güzel şeyler yapılıyor. Şunu unutmamak lazım; eğitim bir sektördür, endüstridir. Bu fuarla da aslında bunu görmüş olduk.

Kurumlarımızda sistem eğitimini uyguluyoruz. Yakın zamanda lise öğrencilerimiz sistem müfredatı üzerinden bir uydu kurdular. Bu uydu güneş paneliyle çalışıyor. Yüksekliği, basıncı ve meteorolojik olaylarla ilgili bilgiler veriyor.  Sistem eğitimiyle öğrencilerimizi bu tip çalışmalar ortaya koymalarını sağlıyoruz. Çocuklar bunu üretirken matematiği, fiziği, kimyayı hatta edebiyatı bile kullandı ve işin sonunda bu ürün ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DEN KATILAN TEK EĞİTİM KURUMUYUZ”

Eğitim için yapılacak olan yatırımlara dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise  "Bu fuar eğitim teknolojileri alanında dünyadaki önemli firmaların, şirketlerin, start-up'ların ve eğitim kurumlarının olduğu bir fuar. Türkiye’den katılan tek eğitim kurumuyuz. Üniversite olarak ülkemizi temsil ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz bu fuarda hem ülkemizin eğitim ve yükseköğretimde geldiği yeri gösteriyoruz hem de geliştirdiğimiz yenilikçi eğitim modellerimizi hizmetlerimizi ve ürünlerimizi tanıtıyoruz. Ürünlerinin üniversite tarafından patentlerinin alındığını da hatırlatan Prof. Dr. Karadeniz, “Ürünlerimiz öğrencilerimizin öğretmenleriyle beraber geliştirdiği yenilikçi ürünlerdir. Bu ürünlerin hepsi teknoloji tabanlı, eğitime hizmet eden, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlayan ürünlerdir. Bu, aynı zamanda genç girişimciliğe olan desteğimizin de bir sonucudur. Bunları geliştiren öğrencilerimizi dünyanın farklı noktalarına götürüyoruz. Aynı zamanda dünyaya da bu ürünlerini tanıtmalarını istiyoruz" dedi.

“ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ DÜNYAYA AÇIYOR”

Öğrencilerinin kendi şirketlerini kurduklarını dile getiren Karadeniz, "Öğrencilerimizle beraber dünyaya bu ürünleri tanıtarak aslında kendi şirketlerini de dünyaya açmalarını sağlıyoruz. Bunun dışında geliştirdiğimiz birçok ürünün yanı sıra aynı zamanda bir online eğitim platformunu da tanıtıyoruz. Bu online eğitim platformuyla online derslerin kurumlar arasında rahatlıkla alınabilmesini sağlayacağız. Böylece farklı kurumların bir arada nasıl çalışabileceğini göstereceğiz. Burada tüm eğitim camiamızdaki paydaşlarla beraber geliştirdiğimiz yenilikçi ürünleri dünyaya açmayı hedefliyoruz. Ülkemizi temsil etmekten dolayı da mutluluk ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Teknolojileri FuarıTürk öğrenciler
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