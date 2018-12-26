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Eğitim Bir-Sen’den Darülaceze ziyareti

Şener Mengene’nin haberi için tıklayınız...

Eğitim Bir-Sen’den Darülaceze ziyareti

Şener Mengene’nin haberi için tıklayınız...

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:30
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Eğitim Bir-Sen’den Darülaceze ziyareti

İSTANBUL / ŞENER MENGENE

Eğitim Bir-Sen İstanbul 8. Nolu Üniversiteler Şube Yönetimi ve Üyeleri, Darülaceze ziyareti gerçekleştirdi.

Toplumun tüm kesimlerine karşı sorumluyuz düşüncesini kendilerine şiar edinen Eğitim-Bir Sen İstanbul 8. Nolu Üniversiteler Şube Yönetimi, üyeleri ile birlikte Darülaceze kurumunu ziyaret etti. Etkinliğe şube yöneticileri ve İstanbul’da bulunan farklı üniversitelerde görev yapan sendika üyeleri katıldılar. Müzik dinletisi, şiir okuma etkinliği ve sohbet etkinliği gerçekleştirilen programda, kadın üyeler tarafından hazırlanan yiyecekler, huzurevi sakinlerine ikram edildi. Duygusal anların yaşandığı programda, huzurevi sakinleri de çalınan müziklere ve okunan şiirlere eşlik ettiler.

Şube Başkanı Doç. Dr. Yusuf ZEREN, şube yönetimi olarak “toplumun tüm kesimlerine karşı sorumluyuz” düşüncesini kendilerine şiar edindiklerini belirterek, ilerleyen günlerde de bu tür sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştireceklerini ve daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
DarülacezeEğitim Bir-Sen
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