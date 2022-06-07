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Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi

Şube ve İlçe Yönetim Kurulları, Şube Kadınlar Komisyonu, Şube Denetleme ve Disiplin Kurulları, Genç Memur Sen Kurullarının katılımı ile Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde yapıldı.

07 Haziran 2022 Salı 14:01
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi

HABER: HAŞİM ALBAYRAK

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Şube Başkanı Mükremin Köse konuşmasında geçen bir yıllık dönemin değerlendirmesini yaptı.

Geçen bir yılda Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube olarak 1767 yeni üye girişi yaparak 9456 üye sayısı ile bir kez daha tüm ilçelerde yetkili sendika olunduğunun altını çizerek Eğitim-Bir-Sen İstanbul Şubeleri arasında da en çok üyesi olan şube olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Şube faaliyetleri hakkında divan kuruluna bilgi veren Şube Başkanı Mükremin Köse konuşmasında;

"Zorluklar dayanışma ile aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür. Sizler örgütlü birlikteliğin en güzel ve somut örneğini verdiniz.

Sendikal mücadele sahada olmak demektir. Sendikacılığın er meydanı olan öğretmenler odasını asla boş bırakmadık. Okul okul gezerek, bütün kurumları ziyaret ederek öğretmenlerimize dokunduk. Amacımız üyeliği kağıt üzerindeki imzanın çok ötesinde bilip, gönül sendikacılığı anlayışıyla gönüllere girmektir.Gitmediğiniz okul, girmediğiniz gönül kalmadı. Büyük bir aile olmanın hazzını bir kez daha sizlerle birlikte yaşadık.

Mükremin KÖSE ayrıca MEB yetkilerine çağrıda bulunarak: Yönetici atama yönetmeliğiyle ilgili yanlışlıktan vazgeçilmeli eşitlik ve adalet ilkesinden mahrum olan yönetici atama yönetmeliği bir an değiştirilmeli ve yerine hakkaniyet ve adaleti sağlayacak bir yönetici atama yönetmeliği getirilmelidir. Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olmaktan çıkarılmalıdır.Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı tedbirler alınmalıdır.Okul bazlı ödenek uygulamasına geçilmeli, temizlik ve güvenlik personeli yetersizliği giderilmelidir. KÖSE, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Mükremin KÖSE Konuşmasında hükümet yetkililerine de çağrıda bulunarak;Enflasyon farkının  6 ay beklemek yerine  EşelMobil sisteminde olduğu gibi aylık olarak  maaşlara yansıtılmasını  ve Eğitim çalışanlarının alım gücünün  yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

İnançla, samimiyetle, fedakarlıkla çalışıp gayret eden, emek veren, sendikamızın kuruluşundan itibaren bu davaya hizmet eden ve destekleyen üyelerimize, tüm eğitim çalışanlarına, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim, yolumuz ve yolculuğumuz kaim olsun." dedi.

Şube Başkanı Mükremin Köse'nin konuşmasının ardından toplantı Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Leyla Ünsal'ın yıl içerisinde Kadın üyelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim Bir Sen İstanbul Şubeye Bağlı ilçe temsilcilerinin söz aldığı toplantıda ; Bağcılar İlçe Temsilcisi Mehmet Sansar, Güngören İlçe Temsilci Yardımcısı Yusuf Doğan, Bahçelievler İlçe Temsilcisi Abdullah Kaya, Bakırköy İlçe Temsilcisi Enes Soylu, Başakşehir İlçe Temsilcisi Murat Kılıç, Esenler İlçe Temsilcisi Nihat Yeşilyurt ve Zeytinburnu İlçe Temsilcisi Erdal Bakırtaş ilçelerindeki faaliyetleri hakkında divan kuruluna sunumlarını yaptılar.

Genç Memur-Sen İl Başkanı Yusuf Aydoğdu'nun konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile toplantı sona erdi.

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EğitimBirSen
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