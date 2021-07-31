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Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:44
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Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ege Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri istihdam edecek.

Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eğitim, Çeşme Turizm, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Mühendislik, Fen, Edebiyat, Ziraat ve Tıp Fakülteleri ile Bergama Meslek Yüksekokulu, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Moda ve Tasarım Yüksekokuluna alınacak 96 öğretim üyesi için başvurusu süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olarak açıklandı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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