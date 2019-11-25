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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 153. MERKEZİNİ SIRBİSTAN’DA AÇTI!

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan ve dünyanın dört bir yanına hızla yayılan Dünya Değişim Akademisi, 153. merkezini Sırbistan’ın Novi Sad kentinde açtı!

DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 153. MERKEZİNİ SIRBİSTAN’DA AÇTI!

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan ve dünyanın dört bir yanına hızla yayılan Dünya Değişim Akademisi, 153. merkezini Sırbistan’ın Novi Sad kentinde açtı!

25 Kasım 2019 Pazartesi 16:40
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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 153. MERKEZİNİ SIRBİSTAN’DA AÇTI!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Değişim Uzmanları, “Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin” sloganıyla, tüm dünyada olduğu gibi Sırbistan Novi Sad’da da herkesi değişime davet ediyor

Hayallerinizi gerçekleştirmek için değişime kucak açın diyen uzmanlardan güzel bir mesaj var:“... “Bu dünyada tek bir insan bile değişmeye başlayınca, başkaları da harekete geçer. Göle düşen bir damla tüm gölü harekete geçirir. Sen değişim geçirince, birçok insan da değişim içine girer. Sendeki değişim milyonlarca insana ulaşacaktır…” Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.   

Şimdiye kadar Değişim Sanatı programlarını uygulayan çok sayıda kişinin deneyimlerine kulak verildiğinde, bu programların kişiye pozitif yönde sayısız deneyim sağladığı görülüyor. Kişiler ortak deneyimlerinde; yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi, Sırbistan Novi Sad’da pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli ve motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! Siz de içinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.

İSTİSTANIZ HERKES DEĞİŞİM İSTİYOR! AMA NASIL?

Herkes dünyanın değişmesini, kavga ve savaşların bitmesini, insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Bu, toplumun değişmesine neden olacaktır çünkü her birey toplumun bir parçasıdır.

Dünya Değişim Akademisi 17 yıllık tecrübesi ile her bireyde son derece etkili olan, bu gezegenin en kadim değişim tekniklerini insanlığa sunuyor. Değişim programlarını uygulayan herkes bilinçli hale gelerek bireyselliğini kazanacak ve toplumda gerçek bir değişim hareketi başlayacaktır.

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham veren, motive eden profesyonellerdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Programı ile birçok değişim uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. Açılacak olan en yakın kurs tarihi ise 9-16 Aralık 2019. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.”

Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Dünya Değişim Akademisi

[email protected]

http://www.dunyadegisimakademisi.com

Bülten Bilgi ve İletişim:

0 543 301 03 27

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Son Güncelleme: 25.11.2019 08:44
Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKDÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 153. MERKEZİNİ SIRBİSTAN’DA AÇTI!
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