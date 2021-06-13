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Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

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13 Haziran 2021 Pazar 10:29
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Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, öğretim  üyeliğine  müracaat  eden  adayların,  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartları sağlamaları  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesindeki  şartları  taşımaları gerekmektedir.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Dumlupınar Üniversitesiöğretim üyesi
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