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Doğuda kadın olmak zor

2016 yılından bu yana çıkardığım üç eserim var.  Ve bu kitapları yazarken hep toplumumuzda kanayan yaralarımıza parmak bastım.

Doğuda kadın olmak zor

2016 yılından bu yana çıkardığım üç eserim var.  Ve bu kitapları yazarken hep toplumumuzda kanayan yaralarımıza parmak bastım.

10 Aralık 2019 Salı 11:11
22 Okunma
Doğuda kadın olmak zor

KAMİLE ÖZDEMİR

İlk eserim ‘’ Solan Hayatlar’’ Doğuda yaşayan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın yaşadığı gerçek yaşam hikâyelerini kaleme aldım. Kadınlarımızın, miras haklarından men edilmesi, eğitim haklarının erkekler gibi şart olmadığını ve kızlar okutulmasa da olur mantığıyla elinden alınan okuma, yazma hakkı ve bir toplumda kadının konuşma hakkının olmaması ya da kendini istediği gibi ifade etmemeleri…

İşte bunlardan yola çıkarak ‘’Solan Hayatlar’’ eserimde yaşadığımız toplumun o sesiz kendi iç dünyalarında ve kendi için hiç yaşamamış ve hep başkaları için hayat kavgasında olan kadınlarımızın yaşanmış gerçek hayat hikâyelerini kaleme almaya çalıştım. Ve onlara bir nebze de olsa ses vermeye gayret ediyorum. 2019 Yılında son çıkardığım ‘’ Kanatsız Uçanlar’’ kitabımız ise yetiştirme yurdunda yetişen çocuklarımızın yurtta kaldıkları süre içinde olsun, ya da yurttan ayrıldıktan sonra olsun, yaşamla nasıl mücadele verdiklerini ve toplum içinde yurtta yetişen kız çocuklarına nasıl bir gözle bakıldığını yazmaya ve onlarında gerçek yaşamlarını kaleme almaya çalıştım.

Doğuda kadın olmak zor

Tabi ki bu zorlukları aşmak için gayret, azim ve çaba göstermek gerekir. Ben, yıllardır bir gayret ve çaba içerisindeyim. İlkokuldan sonra okutulmamak ve hayallerini ellerinden alınmanın ne demek olduğunu ancak yaşayan anlar. Fakat ben pes etmedim. Elime geçen her fırsatta okumaya gayret gösterdim. Hep bir azim ve çabayla…

Çok şükür yıllar önce lise mezunu  olduk. Ve şimdilerde üniversiteyi bitirme gayreti içindeyim. Neden bunları anlatıyorum, Doğu da  yani Mezopotamya toprakları üzerinde yaşayan kızlarımız olsun yada okutulmamış kadınlarımız olsun okumak için gayret göstersinler. Şuan Şanlıurfalı bir yazar ve araştırmacı olarak bir çok bayanlara yazar olma konusunda öncü olmaya çalışıyorum. Ve elimde geldiği kadar Şanlıurfa’nın en ücra köylerinde okuyan öğrenci ve velilerimizle bir araya gelip onlara okumanın faydalarından bahsetmeye çalışıyoruz. Bir ülkenin ilerlemesi için kaliteli bir eğitimin şart olduğunu ve kız erkek ayırımı yapılmadan çocuklarının okutulmasından yana olmalarını her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Geçen hafta Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Hisarlı köyünde bulunun ek ilk ve ortaokul yöneticilerinden  ‘’Hocam köy okulumuzun öğrencilerini sizin gibi bir yazarla buluşturmak istiyoruz.‘’ Dediklerinden tabii ki bu tekliflerini geri çeviremezdim seve seve kabul ettim. İyi ki kabul etmişim. O çocukların ve velilerinin nasıl bir duygu ve sevinçle bizi beklediklerini görünce çok mutlu oldum. En önemlisi çocukların ve velilerinin kitap okumaya ne kadar hevesli olduğunu  görünce bir kez daha mutlu oldum. Umarım faydalı olmuşuz. 

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DoğuKadınKitapönce Vatan
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