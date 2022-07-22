Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.536,86
ALTIN
983,81
DOLAR
17,77
STERLİN
21,22
EURO
18,05
İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İzmir ve Manisa'da Vakıf...
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500...
Didim Belediyesi 25 adet “P” Plakayı kiraya verecek
Didim Belediyesi 25 adet...
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DOĞRU ÜNİVERSİTE TERCİHİ İÇİN 12 İPUCU

YKS’yi başarıyla geride bırakan öğrenciler, şimdi yeni bir dönemecin eşiğinde bulunuyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, hem ilgilendikleri programları hem de üniversiteleri büyük bir dikkatle inceliyor. Adayların aklındaki tüm sorular için Tercih Danışmanı, Öğrenci Koçu ve Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güneş Banu Kocatepe, doğru bir tercih için kritik önerilerde bulundu.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:01
DOĞRU ÜNİVERSİTE TERCİHİ İÇİN 12 İPUCU

Üniversite tercihi, sınav kadar önem taşıyor. Tercih yapacak öğrencilerin hayatlarının geri kalanına damgasını vuracak meslekleri ve bölümleri seçmelerinin aslında hiç zor olmadığına dikkat çeken Güneş Banu Kocatepe, ancak özel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunduğunu da ifade etti. Tercih sıralamasında öğrencinin en çok hangi bölümü istiyorsa onu ön sırada yazması gerektiğine de vurgu yapan Kocatepe, öğrencinin kendisini ve seçeceği üniversiteleri/bölümleri iyi tanımaları gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi.

Tercih Danışmanı, Öğrenci Koçu ve Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güneş Banu Kocatepe, öğrencilerin hayatlarını nasıl devam ettireceklerinin kararını verdikleri bugünlerde, en iyi performansı sergileyebilecekleri ve yaşam boyu doyum sağlayabilecekleri mesleği seçmelerinin önemine işaret ederek tercihler ile ilgili ipuçlarını sıraladı.

Geçici trendlere kapılmayın!

Günümüzün trend olanbölümlerini, mesleklerinideğerlendirirken, bölümünpopülaritesidışında kendiyeteneklerinizegöretercihyapın. MeslekBelirlemeSeçimEnvanterleriilebireyselfarkındalığınızıartırınvekendiilgialanlarınızıtanıyın.

Sevdiğiniz mesleği tercih edin

Severek yapacağınız, sizi gerçekten geliştirecek meslekleri tercih edin. Unutmayın, tercih ettiğiniz meslek bundan sonraki hayatınızın en az 40-45 yılında aktif olarak size eşlik edecek.

Seçeceğiniz üniversiteyi iyi tanıyın

İlgilendiğiniz üniversitelerin eğitim kalitesine, akreditasyonlarına, sunduğu olanaklara ve burslara, akademik kadrolarının niteliğine, uluslararası networküne, sosyal/kişisel gelişim olanaklarına, kariyer desteği verip vermediğine, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olup olmadığına mutlaka göz atın.

ÖSYM kılavuzunu “başucunuzda” taşıyın

ÖSYM 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bir “başucu kitabı” gibi inceleyin ve irdeleyin.

Tercih edeceğiniz üniversite bölümleri ile ilgili tüm koşulları öğrenin

Tercih edeceğiniz üniversitelerin, bölümlerin yabancı dil, yurt dışı öğrenci değişim imkanları, staj-iş imkanları, çift dal – yan dal, burs vb. gibi imkanları iyi araştırın, eğer tercih yapacağınız üniversitelerde bu gibi imkanlar varsa onları öncelikli tercih etmeniz faydalı olacaktır.

Bireysel akademik durumunuzun farkında olun

Kendinizi tanıyın, bireysel akademik durumunuzun farkında olun. Seçmiş olduğunuz mesleğin, yeteneklerinizi, becerilerinizi, kişilik özelliklerinizi ifade etmenize mümkün kılacak bir ortam sağlayıp sağlamadığına bakın. Bu sürece kendinizi tanımakla başlayın.

Puan ve başarı sırasının size ait olduğunu unutmayın

2022 yılında oluşan taban puan şartının kalkması ile adayların bir önceki yıl puanlarından farklı gelmesi nedenleri ile endişesi olmamalı, bu sene de Puana değil, başarı sıranıza göre tercihlerde bulunun. Tercih önemini üst sıradan itibaren değerlendirin.

Ölü tercih sayısını artırmayın

24 tercih hakkınız var ancak başarı sıranızın çok üzerinde bölümleri yazmayın. Yığılma olduğunu ve sınav sonucuna göre fazla sayıda adayla yarıştığınızı unutmayın.

Sigorta tercihlerinizi doğru sıralayın

Başarı sıranızın durumuna göre; tercihler sigorta tercihlerdir, geçmiş yılların başarı sıralarına bakarak tercihte bulunun.

Farklı puan türleriyle tercih yaparken dikkat edin

Farklı puan türleri ile ( SAY-EA-SÖZ-TYT) tercih yapacaksanız, listelerinizi her alandan en çok istediğiniz bölüme göre sıralayın.

Yeni açılan bölümleri eşdeğerleriyle karşılaştırın

Yeni açılan başarı sırası belli olmayan bölümlerin diğer üniversitelerde aynı adlı bölümler ile kıyaslanması gerektiğini dile getiren Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Kocatepe bu konuda en iyi başvuru kaynağınınsa YÖK Atlas (https://yokatlas.yok.gov.tr/) olduğunu belirterek sözlerini bitirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Işık ÜniversitesiGüneş Banu Kocatepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti
YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi, İzmirli Selin oldu 
YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi, İzmirli Selin oldu 
Zeynep Dila, TYT ve İngilizce alanlarında birinci oldu
Zeynep Dila, TYT ve İngilizce alanlarında birinci oldu
Bakan Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı
Bakan Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti
Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti
Bakan Özer: Kayıt ve bağış arasında bir ilişki yok
Bakan Özer: Kayıt ve bağış arasında bir ilişki yok
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak
YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz
YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول