DOĞRU ÜNİVERSİTE TERCİHİ İÇİN 12 İPUCU

Üniversite tercihi, sınav kadar önem taşıyor. Tercih yapacak öğrencilerin hayatlarının geri kalanına damgasını vuracak meslekleri ve bölümleri seçmelerinin aslında hiç zor olmadığına dikkat çeken Güneş Banu Kocatepe, ancak özel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunduğunu da ifade etti. Tercih sıralamasında öğrencinin en çok hangi bölümü istiyorsa onu ön sırada yazması gerektiğine de vurgu yapan Kocatepe, öğrencinin kendisini ve seçeceği üniversiteleri/bölümleri iyi tanımaları gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi.

Tercih Danışmanı, Öğrenci Koçu ve Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güneş Banu Kocatepe, öğrencilerin hayatlarını nasıl devam ettireceklerinin kararını verdikleri bugünlerde, en iyi performansı sergileyebilecekleri ve yaşam boyu doyum sağlayabilecekleri mesleği seçmelerinin önemine işaret ederek tercihler ile ilgili ipuçlarını sıraladı.

Geçici trendlere kapılmayın!

Günümüzün trend olanbölümlerini, mesleklerinideğerlendirirken, bölümünpopülaritesidışında kendiyeteneklerinizegöretercihyapın. MeslekBelirlemeSeçimEnvanterleriilebireyselfarkındalığınızıartırınvekendiilgialanlarınızıtanıyın.

Sevdiğiniz mesleği tercih edin

Severek yapacağınız, sizi gerçekten geliştirecek meslekleri tercih edin. Unutmayın, tercih ettiğiniz meslek bundan sonraki hayatınızın en az 40-45 yılında aktif olarak size eşlik edecek.

Seçeceğiniz üniversiteyi iyi tanıyın

İlgilendiğiniz üniversitelerin eğitim kalitesine, akreditasyonlarına, sunduğu olanaklara ve burslara, akademik kadrolarının niteliğine, uluslararası networküne, sosyal/kişisel gelişim olanaklarına, kariyer desteği verip vermediğine, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olup olmadığına mutlaka göz atın.

ÖSYM kılavuzunu “başucunuzda” taşıyın

ÖSYM 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bir “başucu kitabı” gibi inceleyin ve irdeleyin.

Tercih edeceğiniz üniversite bölümleri ile ilgili tüm koşulları öğrenin

Tercih edeceğiniz üniversitelerin, bölümlerin yabancı dil, yurt dışı öğrenci değişim imkanları, staj-iş imkanları, çift dal – yan dal, burs vb. gibi imkanları iyi araştırın, eğer tercih yapacağınız üniversitelerde bu gibi imkanlar varsa onları öncelikli tercih etmeniz faydalı olacaktır.

Bireysel akademik durumunuzun farkında olun

Kendinizi tanıyın, bireysel akademik durumunuzun farkında olun. Seçmiş olduğunuz mesleğin, yeteneklerinizi, becerilerinizi, kişilik özelliklerinizi ifade etmenize mümkün kılacak bir ortam sağlayıp sağlamadığına bakın. Bu sürece kendinizi tanımakla başlayın.

Puan ve başarı sırasının size ait olduğunu unutmayın

2022 yılında oluşan taban puan şartının kalkması ile adayların bir önceki yıl puanlarından farklı gelmesi nedenleri ile endişesi olmamalı, bu sene de Puana değil, başarı sıranıza göre tercihlerde bulunun. Tercih önemini üst sıradan itibaren değerlendirin.

Ölü tercih sayısını artırmayın

24 tercih hakkınız var ancak başarı sıranızın çok üzerinde bölümleri yazmayın. Yığılma olduğunu ve sınav sonucuna göre fazla sayıda adayla yarıştığınızı unutmayın.

Sigorta tercihlerinizi doğru sıralayın

Başarı sıranızın durumuna göre; tercihler sigorta tercihlerdir, geçmiş yılların başarı sıralarına bakarak tercihte bulunun.

Farklı puan türleriyle tercih yaparken dikkat edin

Farklı puan türleri ile ( SAY-EA-SÖZ-TYT) tercih yapacaksanız, listelerinizi her alandan en çok istediğiniz bölüme göre sıralayın.

Yeni açılan bölümleri eşdeğerleriyle karşılaştırın

Yeni açılan başarı sırası belli olmayan bölümlerin diğer üniversitelerde aynı adlı bölümler ile kıyaslanması gerektiğini dile getiren Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Kocatepe bu konuda en iyi başvuru kaynağınınsa YÖK Atlas (https://yokatlas.yok.gov.tr/) olduğunu belirterek sözlerini bitirdi.