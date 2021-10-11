Diriliş Eğitim Sendikası’na ziyaretler artıyor  

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Diriliş Eğitim Sen-Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası yeni döneme yönelik olarak yeni atılımlarla sürekli kurumsal gelişim içerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Üniversitelerinde çalışan kamu personellerinin üye olabildiği Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikasına ilgi gittikçe artmaktadır. Eğitimci-Yazar Mehmet Nuri Kaynar’ın Genel Başkanlık görevini yürüttüğü Sendika gündeme ilişkin öncü çıkışları, ürettiği özgün değerlendirmeleri ve yeni projeleri ile dikkat çekmektedir.

2018 yılında kurulan MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Diriliş Eğitim Sen-Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikasının genel merkezine yapılan ziyaretler tüm yoğunluğuyla devam etmektedir. Bu ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getiren Genel Başkan Mehmet Nuri Kaynar: “Sendikamıza gerek siyasi çevrelerden gerekse sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin genel merkezimize ziyaretleri gittikçe yoğunlaşıyor. Biz diyaloğu, karşılıklı görüş alış verişiyle sağlanan istişarelerin, kurumlar arası tecrübelerin aktarımını önemsiyoruz. Bu ziyaretlerin oluşturacağı hem kültürel, entelektüel birikimini hem de sinerjisiyle ortaya çıkacak olan sonuçları kamusal fayda anlamında değerli buluyorum.” Dedi.

Basın mensuplarının “son bir hafta da sendikanıza yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi verir misiniz?” sorusu üzerine Genel Başkan Mehmet Nuri Kaynar şunları söyledi: “Bu hafta MESK- Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Muzaffer Kala, Yeni Emekli Birsen Sendikası Genel Başkanı Sayın İsrafil Odabaş ve Diyanet ve Vakıf Görevlilerinin Birliği Sendikası Genel Başkanı Sayın Bayram Yılmaz beyleri misafir ettik. Bu ziyaretler esnasında MESK- Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde bulunan sendikaların iş kolları arasındaki işbirliğinin artması gerekliliği üzerinde duruldu. Sendikalarımızın yapmış olduğu faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı Sayın genel başkanlara sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” Dedi.