DİLEK DURUKAN’IN KÖY OKULLARI: PROJESİ DİLEK KUTUSU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından, iş kadını Dilek Durukan, köy okulları için bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dilek Durukan, Dilek’in Kutusu adını verdiği proje ile ilk etapta belirlenen 100 köy okuluna kışlık kıyafet yardımında bulunacak. Projenin devamında ise ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımında bulunacak.

Sahibi olduğu Aydın Durukan Kuyumculuk adına her ay düzenli bağış yapmak için kolları sıvayan ünlü iş kadını, “Bugüne kadar bireysel olarak yaptığımız yardımları artık bir çatı altında topluyoruz. Birlik ve dayanışma zamanı” dedi.