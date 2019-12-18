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Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerin 2020’ye özel olarak hazırladığı hediyelik eşyaları satışa sundu.

Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerin 2020’ye özel olarak hazırladığı hediyelik eşyaları satışa sundu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:29
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Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı

İSTANBUL - 1863 yılından bu yana “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, özel olarak tasarlanan yılbaşı hediyeleriyle, yeni yılda maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı ve yetenekli gençlerin eğitimine katkıda bulunma fırsatı sunuyor. Yeni yılda Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapmayı tercih eden hayırseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, bine yakın öğrencinin ihtiyaçlarına destek olabilecek. Darüşşafakalı öğrencilerin tasarladığı metal kutuda yılbaşı çikolatası, aromaterapi kokulu mum, metal kutu, masa takvimi, bardak altlığı, defter ve yeni yıl tebrik sertifikası, “Eğitim olmazsa olmaz” diyen kurumsal ve bireysel bağışçılar için özel olarak hazırlandı.

DHA

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Darüşşafaka öğrencilerinin Tasarladığı Yılbaşı Hediyeleri
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