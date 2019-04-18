Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Atamalar şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş



Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat



Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli



Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel



İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın



TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak



Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç