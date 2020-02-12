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Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte kar yağışının başladığı günden itibaren öğrencilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri yoğun tatil beklentisi mesajları üzerine "Lütfen bu konuda mesaj atmayınız, sizleri seviyoruz, hepinize üstün başarılar diliyoruz" paylaşımı yaptı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:32
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Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın

ÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden anbean hava durumu bilgisi aldıklarını hatırlatarak, "Okulların tatil edilmesi konusunda heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunuzu biliyoruz. İlimizdeki hava durumunu ve kar yağışını Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yakından takip ediyoruz. Ayrıca, Meteoroloji Müdürlüğü'müzden de kar kalınlığı ve en düşük sıcaklık konusunda da rapor alıyoruz. Şartlar oluştuğunda okulları tatil etme kararı alınacağından şüpheniz olmasın. Lütfen bu konuda mesaj atmayınız, sizleri seviyoruz ve hepinize üstün başarılar diliyoruz" sözlerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çorum Valisi Mustafa ÇiftçiKentte Kar Yağışı
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