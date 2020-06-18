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Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınava 2 gün kala son hazırlıkları değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürü ile görüştü. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz" dedi.

18 Haziran 2020 Perşembe 16:57
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Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi video konferans yöntemiyle 81 ilin milli eğitim müdürü ile görüştü. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve genel müdürlerin de katıldığı toplantıda, il müdürlerinden yapılan son hazırlıklarla ilgili bilgi alan Bakan Selçuk, bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür etti.

Bakan Selçuk, çocukların ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbirin alındığını ve bu tedbirlerin sınav günü titizlikle uygulanacağını belirterek, "Bu yıl sınav, geçtiğimiz yıllardakinin ötesinde çok çok özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukLiselere Geçiş Sistemi
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