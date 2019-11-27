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Cerrahpaşa Tıp'ta derslere başlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Binası’nın güçlendirme çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından dersliklerin açılışı gerçekleştirildi.

Cerrahpaşa Tıp'ta derslere başlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Binası’nın güçlendirme çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından dersliklerin açılışı gerçekleştirildi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 14:02
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Cerrahpaşa Tıp'ta derslere başlandı

İSTANBUL - İstanbul’da 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok bina ve iş yeri hasar görmüştü. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkesinde bulunan binalarda da hasar tespit edilmişti. Depremin ardından hasar gören binalarda güçlendirme çalışmaları yapıldı.  Çalışmaların ardından bugün içinde 3 amfinin bulunduğu Türkçe Tıp Binası’nın açılışı yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Önemli bir deprem yaşadık. Bu deprem sonucunda da bazı binalarımız hasar görmüştü. Cerrahpaşa yerleşkesinde geçmişten gelen bir hazırlık içerisindeydik. Şu an içerisinde bulunduğumuz ve açılışını yaptığımız büyük amfi binamızın bir yıl içerisinde güçlendirme çalışması yapıldı. Bu güçlendirme binayı yeniden yapar gibi güçlendirmeydi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gelen tıp öğrencilerinin ilk derslerini aldığı amfiler burası. Bunun açılışını yapmak büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu. Diğer binalarımızı da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Zaman içerisinde de bunları gerçekleştirmiş olacağız.  Burası eski ve deprem açısından riskli bir binaydı. Güncel inşaat teknikleriyle mantolaması yapılarak güçlendirildi. Cerrahpaşa hasar aldı, taşınıyor gibi bir algı oluştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tamamen yerinde ve hiçbir eksik olmadan, eğitime ve hasta hizmetine devam etmektedir” dedi.

AMFİLERE DUAYEN HOCALARIN ADI VERİLDİ

Açılışı yapılan binada bulunan amfilere ise Cerrahpaşa'nın yetiştirdiği hocaların isimleri verildi. Prof. Dr. Aydın, “Büyük amfimizin ismi Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat. Mikrobiyoloji alanında Cerrahpaşa’nın yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi. Diğer iki amfimiz de Prof. Dr. Talia Bali Aykan ve Meliha Terzioğlu amfisi. Bu isimler Cerrahpaşa için çok büyük önem taşıyan isimler. Yeni amfilerin içerisinde, eski duayen hocalarımızın isimleri de yaşamaya devam edecek” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 27.11.2019 06:16
Anahtar Kelimeler:
DersDeprem GüçlendirmeCerrahpaşa Tıp
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