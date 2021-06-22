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BUÜ’DEN SAĞLIK ORDUSUNA YENİ NEFERLER

22 Haziran 2021 Salı 13:35
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BUÜ’DEN SAĞLIK ORDUSUNA YENİ NEFERLER

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, düzenlediği 46. Dönem Mezuniyet Töreni ile 377 mezununu daha sağlık ordusuna dâhil etti.

BUÜ Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemini tamamladı. Fakülte yönetimi tarafından organize edilen 46. Dönem Diploma Töreni Görükle Kampsüsü’nde gerçekleştirildi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

12 ÜLKEDEN 24 ULUSLARARASI MEZUN

Tüm mezun öğrencilerin sahnedeki yerlerini almasının ardından açılış konuşması yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, pandeminin ardından yüz yüze bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 46. Dönem Mezuniyet Töreni ile Türkiye ve dünya sağlık ordusuna yaklaşık 377 hekim daha katacaklarını açıklayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Mezunlarımızın arasında 24 uluslararası mezunumuz da bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl tıp fakültesi sayısı artıyor. Ülkemizde hasta başına düşen doktor sayısı Avrupa Birliği ortalamasının altında olsa da bu açık her geçen yıl hızla kapanıyor ve birkaç yıl içerisinde bu ortalamaya ulaşacağız. 2023 yılında ülkemizde hekim sayısının 200 bini geçmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

DEKAN KAYA: BİLDİKLERİMİZİ ESİRGEMEDEN AKTARDIK

Yeni meslektaşlarına da görevlerinde başarılar dileyen Prof. Dr. Ekrem Kaya; Eğitim süreçleri içerisinde ailelerin bizlere emanet ettiği öğrencilerimizin her birini kendi evladımız gibi gördük. Bildiklerimizi esirgemeden aktardık. Onlara sadece mesleki bilgi değil, hayatı, profesyonelliği, insanlığı, sorumluluğu ve görev bilincini elimizden geldiğince öğretmeye çalıştık. Onları ilk gün huzurlarınızda giydirdiğimiz beyaz önlükler gibi lekesiz, pırıl pırıl bir şekilde işledik, yapılandırdık ve hayata hazırladık. Bugün onları aldığımızdan daha donanımlı bir şekilde sizlere teslim ediyoruz dedi.

REKTÖR: HEKİM, BİLGE KİŞİ DEMEKTİR

Kürsüye çıkan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise konuşmasında; Bizim kültürümüzde iki meslek doğrudan insana dokunur. Bunlardan biri ilahiyatçılar, diğeri ise hekimlerdir. Hekim kelimesinin Türkçemizdeki tam karşılığı bilge kişi demektir. Bilge kişi her zaman adaletli olmak zorundadır. Bilen kişi ancak adil olur. Adil olan da bilgece iş yapmış olur. İşte o zaman yaşanabilir bir dünyaya kavuşuruz. Genç hekim kardeşlerimize sesleniyorum; 6 yılı tamamladınız, ardından 4 yıl uzmanlık eğitimi, daha sonra 4 yıl yan dal eğitimi. Hayatınızın baharı gitmiş oluyor. Ancak bu fedakarlıklar, insan dediğimiz varlığa verilen değerin karşılığıdır. Böylesine önemli bir görevi ifa edeceksiniz. Sizleri bu donanımla yetiştiren hocalarımıza şükran borcumuz var. Kıymetli anneler ve babalar da çocukları ile ne kadar övünseler azdır. İnşallah bu çocukların yapacakları her türlü iyilik sizlere de yansıyacaktır. Hepinizin yolu açık olsun” diye konuştu.

DÖNEM BİRİNCİSİNİN ANI BELGESİ VALİ CANBOLAT’TAN

Bursa Valisi Yakup Canbolat, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, 46. Dönem Birincisi olan Dr. Merve Ülker’e anı belgesi ve hediyesini teslim etti. Tören, 377 öğrencinin anı belgelerini almaları ve kep fırlatmalarının ardından sona erdi.

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BUÜDEN SAĞLIK ORDUSUNA YENİ NEFERLER
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