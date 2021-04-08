Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
459.225
DOLAR
8.1496
STERLİN
11.1838
EURO
9.7009
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
36 aracın satışı yapılacak
36 aracın satışı yapılacak
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...
Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak
Araç ve iş makineleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BUÜ’DEN LİSE ÖGRENCİLERİNE KÜTÜPHANE DESTEĞİ

08 Nisan 2021 Perşembe 15:32
7 Okunma
BUÜ’DEN LİSE ÖGRENCİLERİNE KÜTÜPHANE DESTEĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören ve Uluslararası Bakalorya Sertifika Programı’na dâhil olan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’ne gelerek bilimsel araştırma yapabilecek.

Lise ya da üniversite eğitimini kendi ülkesi veya başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredatın ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde  yürütülmesini hedefleyen Uluslararası Bakalorya Sertifika Programı kapsamında Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin, BUÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nin imkânlarından faydalanmasının önü açıldı. Kurumlar arasında hayata geçirilecek olan işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Okul Müdürü Abdülkadir Çınar tarafından imzalandı. EĞİTİM KURUMLARINA DESTEK SÜRECEK. İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin son yıllarda eğitim-öğretim alanında önemli adımlar attığına işaret etti. Modern eğitim uygulamalarının her geçen yıl güncellendiğini ve eğitim kurumlarının bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Dünya genelinde uygulanan eğitim modelleri yıllara göre farklılık gösterebiliyor. Ülkemiz, bu konuda en güncel ve en iyi uygulamaları takip ediyor ve öğrencilere daha iyisini sunabilmek için gereken gayreti gösteriyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de bir yandan kendi eğitim kalitemizi yükseltmeye çalışıyor, diğer yandan da şehrimizde hizmet veren eğitim kurumlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Her zaman daha iyisi için uğraşıyoruz. Neticesinde ülkemiz, insanımız ve eğitim kurumlarımız kazanacak. Bu anlayışla Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ile özel bir protokol imzalıyoruz. Uluslararası Bakalorya ve Diploma Programı çerçevesinde açılan sertifika programından faydalanmak isteyen öğrenciler, bilimsel kaynak araştırması yapmak için kütüphanemizi kullanabilecek. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz diye konuştu.

EN İYİSİNİ HEDEFLİYORUZ. Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülkadir Çınar da Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını vurguladı. Kurum olarak tüm öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim verme çabasında olduklarının altını çizen Okul Müdürü Abdülkadir Çınar, farklı programlar çerçevesinde öğrencilere iyi bir eğitim süreci yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Çınar, işbirliği için BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve tüm üniversite yönetimine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
BUÜDEN LİSE ÖGRENCİLERİNE KÜTÜPHANE DESTEĞİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
Belediyeden Öğrencilere Online Sınav Desteği..
Belediyeden Öğrencilere Online Sınav Desteği..
Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır
Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır
Ankara'da uzaktan eğitim kararı
Ankara'da uzaktan eğitim kararı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Kütüphanelerde de dijitalleşme süreci hız kazandı
Kütüphanelerde de dijitalleşme süreci hız kazandı
Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması
MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİ MEYVELERİNİ VERİYOR
MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİ MEYVELERİNİ VERİYOR
Selçuk: "Başarının artmasına önem veriyoruz"
Selçuk: "Başarının artmasına önem veriyoruz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma