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B.U.Ü VE EVİNOKS İLE TÜBİTAK2244 SANAYİ PROTOKOLLERİ DEVAM EDİYOR

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:50
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B.U.Ü VE EVİNOKS İLE TÜBİTAK2244 SANAYİ PROTOKOLLERİ DEVAM EDİYOR

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı işbirliği anlaşmalarına devam ediyor. Mutfak servis ekipmanları konusunda hizmet veren Evinoks ile gerçekleştirilen protokol sayesinde 3 doktora öğrencisi için yeni bir bilimsel çalışma alanı hazırlanmış oldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Evinoks Servis Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Barış Koyaş arasında imzalanan protokol ile 2’si makine mühendisliği, 1’i de mimarlık fakültesinde olmak üzere toplam 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek projelerde görev alabilecek. Anlaşmanın içeriğine göre; doktora eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

KAZAN KAZAN ANLAYIŞI İLE ÇALIŞIYORUZ

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK’ın hayata geçirdiği proje sayesinde özel sektördeki pratik aklın üniversitelerdeki teorik akılla birleştiğine işaret etti. Program ile devletin, üniversitelerin ve firmaların gerçek anlamda kazançlı çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2018,2019 ve 2020 çağrı dönemlerinde bu programa yoğunlaştık. Ciddi bir yol aldık ve bundan sonrası için de aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Devletimizin, üniversitelerimizin ve firmalarımızın kazan kazan anlayışı ile hareket ettiği özel bir proje olduğuna inanıyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasın diliyorum. İnşallah bundan sonrası için de birlikte çalışmaya ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ GURURU

Evinoks Servis Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Barış Koyaş ise firma olarak Bursa ile bağlarını koparmak istemediklerini ve Üniversite ile birlikte çalışmayı arzu ettiklerini aktardı. Firma bünyesinde BUÜ’lü stajyer öğrencilere de yer verdiklerini kaydeden Genel Müdür Barış Koyaş; “Üniversitemizin endüstri mühendisliği bölümünde okuyan toplam 6 öğrencimiz halen işletme bünyemizde stajlarını sürdürüyor. Onların sanayide ve uygulama alanlarında gelişmesi için özel bir çaba sarf ediyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol sayesinde Üniversitemiz ile teknik anlamda da birebir işbirliği yapmış olacağız. Bundan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Protokolün iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
B.U.Ü VE EVİNOKS İLE TÜBİTAK2244 SANAYİ PROTOKOLLERİ DEVAM EDİYOR
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