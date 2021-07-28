BUÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik ‘Tanıtım Günleri’ programı düzenliyor. 05-06 Ağustos tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencilere Fakülte hakkında tüm bilgiler anlatılacak.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenci ve aileleri için tanıtım programı organize etti. Katılımcılar program içerisinde; Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, bölümler, akademik çalışmalar, kampüs ve sosyal aktivite imkânları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek. 2 gün boyunca devam edecek çevrimiçi tanıtım günleri etkinliğine link bağlantıları sayesinde dileyen herkes katılabilecek.

DEKAN ETEMOĞLU’NDAN ÖĞRENCİLERE “SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRİN” TAVSİYESİ..

Adayların öğrenim görecekleri üniversiteleri ve fakülteleri seçerken deneyime, iş dünyasıyla ilişkilere, istihdama, uluslararası alanda sunulan olanaklara, staj ve dil öğretimi gibi unsurlara dikkat etmeleri gerektiğini belirten BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, adayların olanakları ölçüsünde üniversitelere ve fakültelere giderek ziyarette bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Dekan Etemoğlu; Gençlerimiz yakın zamanda çok özel bir sürece girecekler. Fakültemizi tercih edecek öğrencilerimizle dolu dolu 4 yıl geçireceğiz. Üniversitemizi, fakültemizi ve eğitim süreçlerimize dair tüm bilgileri tercih öncesi dönemde kendilerine anlatmak istiyoruz. Bizleri en iyi şekilde tanımalarını arzu ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz çevrimiçi tanıtım günleri bu anlamda bizlere ve gençlere fırsat sağlayacak. Üniversite tercihi yapacak tüm gençlerimizi ve ailelerini etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu. BUÜ Mühendislik Fakültesi’nin gerçekleştireceği Online Tanıtım Günleri Programı’nın bölüm Linkleri

Makine Mühendisliği Bölümü. (05 Ağustos 10.00-12.00) meet.google.com/wau-swtu-yza

Tekstil Mühendisliği Bölümü: (05 Ağustos 10.00-12.00) meet.google.com/fxy-xywx-qpi

Elektrik-Elektr. Mühendisliği Bölümü: (05 Ağustos 14.00-16.00) meet.google.com/fqz-fqmf-ntf

Çevre Mühendisliği Bölümü: (05 Ağustos 14.00-16.00) meet.google.com/mnk-acem-jgt

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: (06 Ağustos 10.00-12.00) meet.google.com/ddw-vifn-wrs

İnşaat Mühendisliği Bölümü: (06 Ağustos 10.00-12.00) meet.google.com/uio-kbwd-gut

Otomotiv Mühendisliği Bölümü: (06 Ağustos 14.00-16.00) meet.google.com/mjp-ojop-jzj

Endüstri Mühendisliği Bölümü: (06 Ağustos 14.00-16.00) meet.google.com/bry-iikz-uga