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BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:07
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BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı Eğitim Öğretim Dönemi’nde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenledi. Törene katılan yaklaşık 650 öğrenci mezun olmanın sevincini hep birlikte kep atarak kutladı.

BUÜ Görükle Kampüsü Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademisyenler, idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

PANDEMİ SÜRECİ GERİDE KALDI. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dünyanın yüz yılda bir rastladığı afetin içerisinde olduklarına işaret etti. Bu hastalığın ilk önce 2-3 ay süreceğini düşündüklerini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Geçtiğimiz yıl sınav ve mezuniyet törenlerine kadar bu hastalığı atlatmış olacağımızı düşünüyorduk. Ancak üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreyi çevrimiçi online eğitimler ve mezuniyetler yaparak tamamladık. Hepimiz için çok zor bir süreçti. Çünkü 70 bin öğrencisi olan ve her döneminde 300 bin sınav yapan bir kurumuz. Çok şükür bu yıl hemen hemen hiç sıkıntı yaşamadan dönemi geride bıraktık. Bu büyüklükte bir üniversitenin her anlamda bu süreci başarı ile tamamlaması çok önemli bir başarıdır. Artık yeni döneme bakıyoruz. İnşallah yeni dönemde yüz yüze eğitimler ve yüz yüze mezuniyetler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

REKTÖR’DEN AİLELERE VE AKADEMİSYENLERE ÖZEL TEŞEKKÜR.

Mezuniyet törenlerinin insan hayatının dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz; “Kıymetli velilerimiz; gözünüzden sakındığınız çocuklarınızın bugün mürüvvetlerini görüyorsunuz. Bu fedakârlığınız için her türlü teşekkürü hak ediyorsunuz. Bugün sevinmek, mutluluk yaşamak sizin en tabii hakkınız. Emekleriniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer hocalarım; sizler de ailelerden aldığınız emaneti gözünüz gibi koruyarak 4 yıl sonra hayata ve topluma sunuyorsunuz. Uzun yıllar boyunca edindiğiniz bilgileri yavrularımıza sundunuz. Onlara örnek oldunuz. Sizler de önemli bir fedakârlık yapmış durumdasınız. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler; kolay dönemi bitirdiniz. Artık zor bir sürece başlıyorsunuz. Burada aldığınız bilgiler, deneyimler ve örnekler ışığında yürüyeceksiniz. Muhtemelen birçoğunuz da öğretmen olacaksınız. Bizlerden aldığınız bu mirası geleceğe taşıyacaksınız. Çok değerli bir sorumluluğu üstleneceksiniz. İnşallah yapacağınız görevlerde ehliyetle, adaletle ve sabırla çalışacaksınız. Her birinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun şeklinde konuştu.

DEKAN ÇİFTÇİ: KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİN.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise konuşmasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ahlaklı bir nesil yetiştirmek için mücadele ettiklerini vurguladı. Öğrenci ailelerine seslenen Dekan Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Sevgili velilerimiz, çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Bugün sizin için özel bir gün. Bundan sonra onlar için yeni bir hayat mücadelesi başlıyor. Bu fakülteden donanımlı bir şekilde mezun olarak hayata atılacaklar. Ancak tabii ki çok çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Dünyada her şey değişirken, bu bilgilerle kalmayacaklarına ve kendilerini yetiştirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Kıymetli hocalarımıza da vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; bugün artık mesleğe ilk adımları atacağınız yeni bir süreç başlıyor. Mezun olduğunuzda da hayatı sorgulamaya devam etmenizi arzu ediyorum. Hakkınızı arayın. Yaptığınız her işte ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını düşünün. Çünkü geleceğimiz sizler olacaksınız. Yolunuz açık olsun” dedi.

Program, anı belgelerinin dağıtılması ve hep birlikte kep fırlatılmasının ardından sona erdi.

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BUÜ FenEdebiyat Fakültesinde Mezuniyet Sevinci
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