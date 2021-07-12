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BUÜ Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Turuncu Bayrak'a aday

12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:02
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BUÜ Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Turuncu Bayrak'a aday

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde Mekanda Erişilebilirlik Kategorisi’nde farklı alanlarda 4 “Turuncu Bayrak Ödülü”ne aday oldu.

“Yeni YÖK" tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri, üniversiteler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Sonuçları 2022 yılında açıklanacak olan Ödüllerin başvuruları Nisan 2021’de tamamlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin farklı alanlarda yaptığı başvurulardan 4’ü Turuncu Bayrak Kategorisi’nde aday olmaya hak kazandı. YÖK Başkanlığı, BUÜ’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Fuat Sezgin Kütüphanesi Ek Binası’nın mekanda erişilebilirlik kategorisinde Turuncu Bayrak ödüllerine aday olmasına karar verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni projeler ve yatırımlar ile Bursa Uludağ Üniversitesi’ni gerçek anlamda bir Engelsiz Üniversite statüsüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

3 AYRI KATEGORİDE “ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAKLARI” VERİLİYOR

YÖK Başkanlığı, son 4 yıldır Engelsiz Üniversite Yarışması kapsamında “Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı”(Turuncu Bayrak), “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı”(Yeşil Bayrak) ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı”(Mavi Bayrak) kategorilerinde ödüller dağıtıyor. Üniversiteler, ilgili alanlardaki altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Yarışma sonuçları bir sonraki yıl kamuoyuna duyuruluyor.

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BUÜ Engelsiz Üniversite Ödüllerinde Turuncu Bayraka Aday
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