Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
403.486
DOLAR
7.0004
STERLİN
9.7171
EURO
8.4717
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
Preseli lif pamuk satışı...
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Burslu eğitim için başvurular başladı

Farklı birçok kritere göre öğrencilere sunulan burs programlarına başvurular başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, 2019’da devreye aldığı yetkinlik bazlı burs programı We Accept de bu kapsamda aday başvurularına açıldı. Başvurular, 2 Nisan’a kadar devam edecek.

16 Şubat 2021 Salı 13:48
7 Okunma
Burslu eğitim için başvurular başladı

İSTANBUL - YKS başarısının yanı sıra ilgi alanları, mesleki yetkinlikler, proje ve girişim fikirleri de üniversite adayları için burslu eğitimin yolunu açıyor. İhtiyaç, başarı, aktif spor faaliyetleri gibi kriterlere göre sunulan burs olanakları dışında üniversite adayları için burs ödülü bulunan kabul programları da var.  Burslu eğitim arayışında olan adayların başvurularını; proje ve girişimleri, katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, aldıkları ödüller, sertifikalar, hobileri, yurt dışı deneyimleri, yabancı dil, sanat veya spora olan ilgileri, gelecek planları çerçevesinde geniş bir yelpazede değerlendiren bu programların burslarından yararlanmak için YKS’ye girmek ön koşul.
 

8 FAKÜLTE İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, 2019’da devreye aldığı yetkinlik bazlı burs programı We Accept’in de aday başvurularına açıldığı duyuruldu. Üniversitenin adaylara özel resmi web sayfasından yaptığı açıklamada, “2021 YKS adaylarının başvuru yapabileceği, burs ödüllü kabul programında üniversitenin hukuk, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, sanat ve tasarım, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri olmak üzere 8 fakültesindeki ücretli kontenjanlar için geçerli. Başvuruların dijital yapıldığı, ödüllü burs programına ilişkin tüm ayrıntılara adaylar dijital başvuru adresinden erişebilecekler” denildi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamada, “Programın birinci dönem başvuruları, 2 Nisan 2021’e kadar https://we-accept.com adresinden yapılabilecek. Sonuçlar 9 Nisan 2021’de açıklanacak. Program başvurularının ikinci dönemi 5 Nisan’da, üçüncü dönemi ise 31 Mayıs’ta başlayacak. Burs değerlendirme süreci; formların incelenmesi, mülakat ve komisyon değerlendirme olmak üzere üç aşamada yapılıyor. Programda, komisyona başvurusu sunulan adayların kişisel bilgileri, etik ilkeler nedeniyle gizli tutuluyor” ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burslu EğitimBaşvurular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten flaş açıklama
YÖK'ten flaş açıklama
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil 
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil 
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki köyde yüz yüze eğitimi başlattı
Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki köyde yüz yüze eğitimi başlattı
Eskişehir'de okullara kar engeli
Eskişehir'de okullara kar engeli
Tokat'ta, öğrencilere okulun ilk günü kolonya ve şekerli karşılama
Tokat'ta, öğrencilere okulun ilk günü kolonya ve şekerli karşılama
Gaziosmanpaşa'da kiralık ilköğretim ve kreş
Gaziosmanpaşa'da kiralık ilköğretim ve kreş
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
MEB'den, işitme yetersizliği bulunan öğrencilere özel kitap seti
MEB'den, işitme yetersizliği bulunan öğrencilere özel kitap seti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma