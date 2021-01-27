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Bursa Uludağ Üniversitesinin simgesi yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) simgelerinden biri olan Keşif Uçağı RF 84F, yapılan restorasyonun ardından yeni yüzü ile Görükle Kampüsü’nün içerisinde sergilenmeye devam ediyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:15
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Bursa Uludağ Üniversitesinin simgesi yenilendi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türk Hava Kuvvetleri’ne 23 yıl boyunca keşif ve gözetleme hizmet vermesinin ardından 1980 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’ne hediye edilen 1954 model keşif uçağı, zaman içerisinde üniversitenin simgelerinden biri haline geldi. Görükle Kampüsü içerisinde Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasındaki alana yerleştirilen uçak, doğa şartları nedeniyle kötü bir görünüme büründü. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyarete gelen Bursa Modelciler Kulübü Derneği, uçağı restore etmek isteklerini aktardı. Rektörün onayı ve desteği ile çalışmalara başlayan dernek üyeleri, çeşitli sponsorlardan yardım alarak 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde keşif uçağını ilk günkü görünümüne yeniden kavuşturdu. Düzenlenen açılış törenine üniversite yönetimi, dernek üyeleri, sponsor firma temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

GEÇMİŞİN MİRASI GELECEĞE TAŞINIYOR

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 4-5 ay kadar önce dernek yönetiminin kendisini ziyaret ettiğini ve bu düşüncelerini ilettiğini açıkladı. Büyük bir memnuniyet duyduğunu ve her türlü desteği verdiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Böylesi güzel çalışmalar, tamamen gönüllülük esası ile yapılabiliyor. Bize böyle bir talep gelmeseydi, uçağımızın ilk günkü haline getirilmesi maalesef mümkün olmazdı. Geçmişten aldığımız bu mirasın geleceğe taşınması konusunda derneğimizin, sponsorlarımızın ve gönüllülerimizin çok kıymetli katkıları oldu. Üniversite olarak toplumla işbirliği yapmaya ve ürettiklerimizi toplumla paylaşmaya özen gösteriyoruz. Tamamlanan projemizde de bu anlayışın iyi bir örneğini görüyoruz. Projeyi yürüten dernek üyelerimizin öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için de rol model olduklarını düşünüyorum. Destek veren ve emek harcayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İLK GÜNKÜ İHTİŞAMINA KAVUŞTU

Programda uçağın restore edilme çalışmaları hakkında kısa bir sunum gerçekleştiren Bursa Modelciler Kulübü Derneği Başkanı Taner Gündoğdu ise insanlara bir farkındalık kazandırmak amacıyla bu projeye başladıklarının altını çizdi. Başkan Gündoğdu; Bursa Uludağ Üniversitesi’nde hatıra uçağı olarak teşhir edilen RF 84F uçağının restorasyona ihtiyacı olduğunu gördük. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un onayı ve desteği ile çalışmalara başladık. Ekibimizle bir araya gelerek uçağı restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturduk. Restorasyonda uçağın tüm yenileme işlemlerini aslına uygun yaptık. Türk Hava Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda uçağın ilk yıllarda uçtuğu halindeki gibi restore ettik. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp törenin sonunda dernek üyeleri ve Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu üyeleri ile uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Üniversitesinin Simgesi Yenilendi
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